Amerikaanse rechter acht leeftijdsverificatie voor pornowebsites ongrondwettelijk

Donald Trump heeft vannacht zijn ‘mugshot’ gedeeld op X, voorheen Twitter. ‘Verstoring van het verkiezingsproces’ staat er in hoofdletters bij het bericht, met het adres van zijn website, voor donaties. ‘NEVER SURRENDER!’ schrijft Trump.

Het bericht is inmiddels meer dan 87 miljoen keer bekeken, en dat aantal stijgt snel. Het is Trumps eerste tweet in meer dan twee jaar. De app was een lange tijd zijn belangrijkste megafoon. Daar kwam abrupt een einde aan, toen Twitter kort na de Capitoolbestorming op 6 januari 2021 zijn account blokkeerde, uit angst dat hij ermee voor verdere opruiing zou kunnen zorgen. Een jaar later draaide de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk deze verbanning terug, maar Trump was niet geïnteresseerd: hij had ondertussen zijn eigen social-mediaplatform opgericht, Truth Social, dat alleen als Trumps persoonlijke spreekbuis enig succes geniet.

‘Ik houd van Elon, maar ik blijf op Truth’, was Trumps bericht toen Musk hem terug liet op Twitter. Door zijn mugshot te delen op Twitter, bijna een jaar later, is hij hier op teruggekomen.

De politiefoto, de eerste van een Amerikaanse president, is gemaakt tijdens Trumps arrestatie in de Fulton County gevangenis in Georgia. Daar moest hij zich melden wegens dertien aanklachten over vermeende pogingen de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Trump betaalde direct een borgsom van 200 duizend dollar en is in totaal twintig minuten in de gevangenis geweest.

