Amerikaanse rechtbank: politiegeweld tegen zwarte man was moord

De moeder van Botham Jean na de uitspraak dat agente Amber Guyger schuldig is aan moord. Beeld AP

Volgens de agente, Amber Guyger, had ze haar auto na haar dienst per ongeluk op de verkeerde verdieping geparkeerd en was ze vervolgens nietsvermoedend het appartement van haar bovenbuurman binnengegaan. Ze hield vol dat ze uit zelfverdediging had gehandeld, maar dat argument verwierp de jury. Op het moment dat zij het appartement van haar 26-jarige buurman Botham Shem Jean binnenliep zat hij voor de televisie een kom ijs te eten. Uit de hoek waaronder hij werd getroffen, bleek bovendien dat hij vermoedelijk nog niet was opgestaan.

Aanhangers en familieleden van Jean juichten toen het vonnis bekend werd. ‘Black lives matter!’, werd er geroepen. De zaak werd op de voeten gevolgd door de zwarte gemeenschap in Dallas. Eerder waren al betogingen uitgebroken toen Guyger wegens ‘doodslag’, een minder zwaar vergrijp, werd aangeklaagd en voorwaardelijk op vrije voeten werd gesteld. De aanklacht werd later opgewaardeerd naar moord.

Jean verhuisde enkele jaren geleden van het Caribische eiland St. Lucia naar Dallas, waar hij een baan kreeg bij de accountantsfirma PwC. Volgens zijn familie was hij zich terdege bewust van de gevaren die hij als zwarte in de VS liep en droeg hij daarom meestal dure overhemden. Uit vrees aangehouden te worden door de politie hield hij zich volgens hen ook altijd keurig aan de voorgeschreven snelheid.

Advocaat S. Lee Merritt die de familie van Jean bijstond, noemde de uitspraak een ‘overwinning voor de zwarten in Amerika’. Hij weet de uitkomst van het proces aan de samenstelling van de jury. ‘Dit is de meest diverse jury die ik ooit heb gezien’, zei hij. Merritt was ook de advocaat van de familie van Antwon Rose, een ongewapende zwarte tiener die vorig jaar bij een verkeerscontrole in Pennsylvania werd doodgeschoten. De blanke politieman werd later vrijgesproken.

De afgelopen jaren eindigden verscheidene rechtszaken over politiegeweld tegen zwarten in vrijspraak of lage straffen voor de agenten. De meest geruchtmakende zaak betrof een agent, Darren Wilson, die vijf jaar geleden een ongewapende 18-jarige zwarte man doodschoot in de stad Ferguson in Missouri. Daarop braken hevige rellen uit in de stad. Er werd geen strafvervolging tegen de agent ingesteld. Ook een agent die datzelfde jaar in New York Eric Garner, een zwarte man, in een nekklem hield als gevolg waarvan deze overleed, kwam er zonder aanklacht vanaf. Wel werd hij ontslagen.