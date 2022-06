Amerikaanse president Biden trekt van leer tegen het schrappen van het federale abortusrecht

De Amerikaanse president Joe Biden is woedend over de beslissing van het Hooggerechtshof om een einde te maken aan de uitspraak in de zaak Roe vs. Wade. Beeld ANP / EPA

Joe Biden wond er vrijdag geen doekjes om in zijn eerste reactie op het ‘verbluffende’ besluit van het Hof om een einde te maken aan de federale abortusrechten van Amerikaanse vrouwen. ‘Door deze rechtbank begeven we ons op een extreme en gevaarlijke weg’, aldus de Amerikaanse president. ‘De criminalisering van abortus zet de Verenigde Staten 150 jaar terug in de tijd.’

Het federale recht op abortus werd bijna vijftig jaar geleden voor het hele land verankerd in de uitspraak in de zaak Roe vs. Wade. Nu het Hof vrijdag die uitspraak heeft verworpen, mogen Amerikaanse staten zelf bepalen of ze abortus toestaan en tot welk stadium van de zwangerschap dat dan mag. Naar verwachting wordt abortus in de helft van de Amerikaanse staten strafbaar. Niet morgen of volgende week, maar per direct, aldus Biden. ‘De gezondheid en het leven van de vrouwen in dit land zijn nu in gevaar. De wetgeving van staten die abortus willen verbieden, treedt vanaf nu in werking.’

Missouri voerde twee uur na de uitspraak van het Hof al een abortusverbod in. En in West-Virginia sloot de enige overgebleven abortuskliniek vrijdag zijn deuren, uit angst voor de drie tot tien jaar gevangenisstraf die dreigt na de uitspraak van het Hof.

‘Extreme ideologie’

Ondanks dat hij katholiek is, belooft Biden op te komen voor het recht op abortus, ook omdat er andere ‘rechten die we als vanzelfsprekend beschouwen’ in het geding zijn. In zijn toespraak zei hij dat de conservatieve meerderheid van dit Hof ‘een extreme ideologie’ heeft en ‘ver afstaat van de meerderheid van de bevolking’.

Volgens Biden zullen conservatieve staten zelfs abortuspillen verbieden, waarmee meer dan de helft van de abortussen in de VS tegenwoordig wordt uitgevoerd. Zwangere vrouwen zouden kunnen daarnaast worden gevolgd via data op hun mobiele telefoons, om te voorkomen dat ze naar staten reizen waar abortus nog wel is toegestaan. De president schoot vol toen hij sprak over vrouwen die ‘gedwongen worden het kind van hun verkrachter of incestpleger te dragen’.

Aan de uitspraak van het Hof kan Biden als president niets doen, maar de Amerikaanse kiezer wel, zei hij. ‘Jullie hebben het laatste woord. Roe vs. Wade staat deze herfst op het stembiljet.’ Daarmee doelt Biden op de midterms in november, waarbij alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 34 van de 100 zetels in de Senaat van de Verenigde Staten ter verkiezing staan. Als er meer Democraten dan Republikeinen aan de macht komen, kunnen die vervolgens het recht op abortus herstellen, aldus Biden.