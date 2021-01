Amerikaanse postduif die is vernoemd naar Joe Biden blijkt bedrieger en mag blijven leven

De postduif gezien op een dak in Melbourne, Australië, eind december 2020, blijkt een bedrieger. Het zou niet gaan om de Amerikaanse postduif Joe, maar om een Australische soortgenoot. Beeld AP

De postduif Joe (vernoemd naar Joe Biden) verdween blijkens het identificatieringetje om zijn poot eind oktober tijdens een duivenracewedstrijd in de Amerikaanse staat Oregon. Toen hij op Tweede Kerstdag uitgeput in een achtertuin in Melbourne werd aangetroffen, was hij dus meer dan 13.000 kilometer van huis.

Jammer genoeg had Joe bij zijn omzwervingen de Australische quarantaineregels genegeerd. Die verbieden de import van levende dieren, vanwege ziekterisico’s. En dus moest Joe worden afgemaakt. ‘Als Joe het land is binnengekomen op een manier die in strijd is met onze strenge veiligheidsregels heeft hij pech gehad. Dan is het: vlieg terug naar huis of aanvaard de consequenties’, aldus vicepremier Michael McCormack vrijdag.

Helaas bleek Joe diezelfde dag nog een bedrieger. Hij is helemaal geen Amerikaanse postduif, liet de American Racing Pigeon Union via Facebook weten, want het pootringetje is een vervalsing. Joe lijkt bovendien niet eens op de duif die de eigenaar in de VS kwijt is. Met andere woorden: iets of iemand belazert de kluit. Mogelijk vanwege de enorme prijzen die internationaal voor succesvolle wedstrijdduiven worden betaald.

Gelukkig was er ook goed nieuws, althans voor Joe: nu hij geen illegale exoot blijkt, hoeft hij niet te worden geëuthanaseerd. ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat Joe zeer waarschijnlijk een Australiër is. (...) We zullen in deze kwestie dan ook geen nadere actie ondernemen’, liet het ministerie van Landbouw weten.

Tot grote vreugde van Kevin Celli-Bird (what’s in a name), de inwoner van Melbourne die de duif al bijna twee maanden in zijn achtertuin opvangt. Joe zit er elke dag op de pergola, soms met een lokale soortgenoot. ‘Ik denk dat hij besloten heeft dat, aangezien ik hem voer en water geef, dit nu zijn thuis is’, aldus Celli-Bird.

Van een goede afloop zoals die voor Joe de Duif kunnen menselijke illegalen in Australië slechts dromen. Zij worden meestal op afgelegen eilanden geïnterneerd, zonder kans op clementie, ongeacht de soms gruwelijke achtergronden van hun vlucht. En nooit wijst onderzoek uit dat zij eigenlijk Australiërs zijn.