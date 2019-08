Amerikaanse politieke geldschieter en miljardair David Koch (79) overleden

David Koch in 2012 tijdens een economische bijeenkomst in New York. Beeld REUTERS

De broers besloten in 2016 echter collega-miljardair Donald Trump niet te steunen. Ze waren het onder meer oneens met zijn protectionistische economische beleid.

Broer Charles maakte zelf ‘met pijn in zijn hart’ het overlijden van de miljardair bekend. Het politieke netwerk dat David en Charles Koch de afgelopen jaren opbouwden met geld van hun conglomeraat Koch Industries, stond ook bekend als de ‘Kochtopus’. Naast de financiering van campagnes van vooral Republikeinse politici, probeerden ze ook politieke invloed te vergaren met hun organisatie Americans for Prosperity.

Deze club ijverde voor lagere belastingen en een kleinere overheid. Het tweetal steunde daarnaast ook veel goede doelen en instellingen, zoals ziekenhuizen, universiteiten en musea.

David Koch was goed voor zo’n 50 miljard euro, net zoveel als zijn broer. In 2012 stonden ze getweeën op een gedeelde vierde plaats in de Forbes 500-lijst van rijkste Amerikanen. David was tot vorig jaar nog werkzaam bij hun miljardenbedrijf. De broers stelden zich nooit kandidaat voor het presidentschap, in tegenstelling tot Trump. Wel liet David zich in 1980 verleiden om zich kandidaat te stellen voor het vicepresidentschap namens de Libertaire Partij.

Activisten demonstreren in de buurt van het appartement van David Koch tegen de politieke invloed van de gebroeders Koch, 2017. Beeld Getty Images

Kankeronderzoek

In 2007 schonk David Koch een kleine 100 miljoen euro aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) voor de oprichting van een instituut voor kankeronderzoek. Hij leed zelf aan prostaatkanker. Ook doneerde hij miljoenen aan andere universiteiten en ziekenhuizen, in onder andere New York en Houston, in de strijd tegen kanker. ‘Als ik er niet meer ben, wil ik dat mensen zeggen: hij heeft veel goede dingen gedaan’, zei de miljardair in 2012 in een interview. ‘Hij heeft iets betekend, hij heeft levens gered met onderzoek naar kanker.’