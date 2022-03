Amerikaanse persfotograaf en filmmaker komt om bij beschieting in Irpin

Een gebouw in Irpin, een voorstad van Kyiv, dat bij beschietingen zwaar beschadigd is geraakt. Beeld AP

De Amerikaanse krant meldt diepbedroefd te zijn over het verlies, maar zegt ook dat de 51-jarige Renaud niet voor het dagblad op reportage was in het oorlogsgebied. Dat leek aanvankelijk wel het geval, omdat de politie van Kyiv een perskaart toonde waarop stond dat Renaud voor The New York Times werkte. Die kaart was evenwel jaren geleden verstrekt voor een andere opdracht, aldus Cliff Levy, de plaatsvervangend hoofdredacteur.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ — Cliff Levy (@cliffordlevy) 13 maart 2022

Het weekblad Time meldde later dat Renaud voor dit medium een documentaire maakte over de mondiale vluchtelingencrisis. Een Amerikaanse journalist, die zegt dat hij Renaud vergezelde, Juan Arredondo (45), vertelt in een video die op Twitter verscheen dat ze beiden in Irpin waren om vluchtelingen te filmen die de stad proberen te verlaten.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58 — annalisa camilli (@annalisacamilli) 13 maart 2022

De Amerikanen werden door iemand in een auto van de ene controlepost naar de andere gebracht. Toen ze die laatste post naderden, werd de auto onder vuur genomen. Daarop keerde de auto om, maar de kogels bleven komen. Arredondo werd in zijn rug geraakt, Renaud in zijn hals. De twee werden van elkaar gescheiden, zegt Arredondo, die met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

In het filmpje, waarop is te zien dat hij in een ziekenhuis wordt behandeld, zegt Arredondo niet te weten wat er met zijn collega is gebeurd. Het Franse persbureau AFP citeert een Oekraïense chirurg, Danylo Sjapovalov, die zegt dat Renaud op slag dood moet zijn geweest.

Andrej Nebitov, hoofd van de politie in Kyiv, heeft verklaard dat de Amerikanen zijn beschoten door Russische troepen. Hij zette niet alleen een foto van de perskaart van Renaud op Facebook, maar ook diens paspoort en een foto van het stoffelijk overschot van de journalist, waarop slechts een deel van zijn gezicht te zien is. De omstandigheden waaronder Renaud omkwam zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd.

Samen met zijn broer Craig deed Renaud de afgelopen twintig jaar verslag uit verscheidene oorlogsgebieden, waaronder Irak en Afghanistan, zo blijkt uit een korte biografie op de website van de broers. Ze waren ook in Egypte en Libië tijdens de gewelddadige politieke omwentelingen in die landen.

Een veiligheidsadviseur van het Witte Huis zei in een tv-interview dat Rusland de gevolgen zal dragen voor ‘de schokkende en gruwelijke’ dood van Renaud.

De burgemeester van Irpin liet aan het einde van de middag via Telegram – het Russische equivalent van WhatsApp – weten dat de stad geen journalisten meer toelaat. Niet alleen om hen te beschermen, maar ook de Oekraïense troepen die de stad verdedigen. Beelden uit het gebied zouden de Russische aanvallers in de kaart spelen. Ook burgers drukt hij op het hart geen foto’s op sociale media te plaatsen ‘van onze militairen, hun uitrusting of iets dat hun locatie zou prijsgeven’.

Beelden uit Irpin halen al dagen het nieuws: de enige mogelijkheid die tienduizenden vluchtelingen daar hebben om naar Kyiv te reizen is langs een opgeblazen brug, waar een glibberige plank over het ijskoude water is gelegd.