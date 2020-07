Amerikaanse particuliere investeerder laat oog op Hema vallen

Een medewerker met een corona hesje van de HEMA in Eindhoven. De winkelketen kampt met een zware schuldenlast. Beeld ANP

‘Wij zijn al enkele jaren op zoek naar een groot Nederlands retailbedrijf om aan onze portefeuille toe te voegen,’ aldus Flacks. ‘Wij bereiden nu een bod op Hema voor. Er zijn meer kapers op de kust, dus het is bepaald geen home run.’

Hema zucht al jaren onder torenhoge schulden. Nadat het bedrijf in juni een afbetaling van 50 miljoen euro had gemist, kregen de schuldeisers het onderpand in handen: Hema zelf. Het bedrijf is nu eigendom van een consortium grotendeels Amerikaanse financiële partijen. Dat zijn obligatiehandelaren; geen winkelmanagers. Zij willen Hema snel verkopen.

Inmiddels heeft zich een groeiende rij (vermeende) geïnteresseerden gemeld. Blokker-eigenaar Michiel Witteveen wil een bod doen. Volgens De Telegraaf is er interesse van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom, dat onder meer geld van pensioenfondsen en verzekeraars beheert. Ook Ahold Delhaize zou een bod overwegen. Supermarktketen Jumbo, die intensief met Hema samenwerkt, zegt geen interesse te hebben.

Ook Marcel Boekhoorn, de markante ondernemer die Hema in 2018 overnam en vorige maand kwijtraakte, zou als een duveltje uit een doosje opnieuw ten tonele kunnen verschijnen met een plan B. Een bron uit de retailwereld meldt dat de investeringsmaatschappij Parcom daarbij een rol zou kunnen spelen; Boekhoorn en de miljardair Robert van der Wallen, die investeert via Parcom, kennen elkaar.

Onlinewinkels

Flacks, de Amerikaanse investeerder, probeerde naar eigen zeggen eerder al tevergeefs Blokker en Big Bazaar te kopen. In Hema ziet hij een van de weinige detailhandels die de crisis in de winkelstraten kan overleven. De detailhandel zucht al jaren onder afnemende bezoekersaantallen, onder meer door de populariteit van onlinewinkels. De coronacrisis heeft vermoedelijk nog meer mensen in de armen van e-commerce gedreven.

‘Maar Hema werkt’, zegt Flacks. ‘Er komen veel mensen, het is een geweldig merk en een instituut verankerd in de Nederlandse maatschappij, het biedt een service waaraan behoefte is, werkt samen met NS-stations. Hema zal er nog een hele tijd zijn, zal ook de coronacrisis overleven en wij denken dat het pan-Europees potentieel heeft. Alleen: het zit propvol met schulden.’

Die zijn vorige maand drastisch gereduceerd. Een van Hema’s vorige eigenaren, het Bitse investeringsfonds Lion Capital, zadelde het bedrijf op met 750 miljoen euro aan leningen tegen hoge rentes. Alleen al de rentebetalingen op die leningen kostten Hema 50 miljoen euro per jaar, waardoor de balans geregeld in de rode cijfers dook.

Toen Hema’s schuldeisers het bedrijf vorige maand in handen kregen, werd die schuld gereduceerd tot 300 miljoen euro. Dat zijn nog altijd 300 miljoen euro die een koper op zich zal moeten nemen, boven op de verkoopprijs. Flacks wil niet kwijt aan welk bedrag hij denkt, maar zegt dat zijn organisatie maximaal 300 miljoen euro beschikbaar heeft voor een eventuele investering in een detailhandel in de Benelux.

‘Over zo’n schuld ga je onderhandelen, je betaalt niet het volle pond als je die overneemt. Daardoor zou Hema al op de dag dat wij het bedrijf zouden kopen een deel van zijn schuld kwijtraken.’

Truc

Lion Capital, de investeringsmaatschappij die Hema met al die schulden opzadelde, deed dat met een truc die dit soort investeringsmaatschappijen ­vaker toepassen: geld lenen om een bedrijf te kopen en die schulden via een financiële herstructurering overhevelen naar de boeken van het overgenomen bedrijf. Zo betaalt een bedrijf voor zijn eigen overname en hoeft het (vrijwel) geen winstbelasting te betalen. De investeerder hoopt de winkelketen een paar jaar later met winst door te verkopen.

Flacks benadrukt dat zijn investeringsfonds zo niet werkt. ‘Wij doen overnames met eigen vermogen en hebben nul schulden’, zegt Flacks. ‘Onze filosofie is heel simpel. We kijken naar bedrijven die uit de gratie zijn (bij investeerders, red.), waar processen verouderd zijn en waar schulden mogelijk in de weg staan van winstgevendheid. Die gaan we dan wegwerken, zodat het bedrijf weer winst kan gaan maken. Want wij kopen om te houden.’