Amerikaanse oud-marinier tot 16 jaar strafkolonie veroordeeld in Rusland

De Amerikaanse ambassadeur in Rusland, John Sullivan, buiten de Moskouse rechtszaal waar voormalig marinier Paul Whelan werd veroordeeld. Beeld AFP

Volgens een Russische rechtbank werd oud-marinier Paul Whelan op heterdaad betrapt toen hij eind 2018 werd aangehouden in een Moskouse hotelkamer. Hij zou een usb-stick op zak hebben gehad met informatie over agenten van een Russische veiligheidsdienst. Staatsgeheimen dus.

Whelan (50) noemde de rechtszaak maandag een ‘politieke schijnvertoning’. Hij zegt dat hij in een val is gelokt. Whelan was naar eigen zeggen in Moskou voor een huwelijk van vrienden en dacht dat er vakantiefoto’s zouden staan op de usb-stick, die hij van een Russische kennis kreeg. Vijf minuten na de overhandiging werd hij in zijn kamer in het Metropol Hotel aangehouden door agenten van veiligheidsdienst FSB.

De Amerikaanse regering noemt Whelans zaak ‘een bespotting van rechtvaardigheid’. De zaak vond grotendeels achter gesloten deuren plaats en heeft volgens de Amerikanen geen enkel bewijs tegen Whelan opgeleverd. Minister van Buitenlandse zaken Mike Pompeo eist de vrijlating van Whelan.

Wangedrag

De oud-marinier heeft ook een Brits, Canadees en Iers paspoort. Hij was sinds 1994 Amerikaans marinier en diende tweemaal in Irak, tot hij in 2008 werd ontslagen wegens wangedrag. Daarna werkte hij voor een Amerikaans bedrijf dat handelt in auto-onderdelen, al beweren de Russen dat hij doorwerkte als geheim agent.

Moskou maakt er geen geheim van Whelan te willen uitruilen. Sergej Rjabkov, plaatsvervangend minister van Buitenlandse zaken, suggereerde al een ruil waarbij Rusland een piloot zou terugkrijgen die in Amerika vastzit na een veroordeling voor cocaïnesmokkel naar de VS.

De opsluiting van Whelan maakt het voor beide landen hoe dan ook moeilijker om de banden aan te halen. Die zijn onder president Trump alleen maar verslechterd, ondanks diens voornemen om de verhoudingen met Poetin juist te verbeteren.