Hoofdredacteur Casey Stinnett kan er achteraf nog wel de ironie van inzien: ‘De woorden van Thomas Jefferson zouden in het hedendaagse Amerika gecensureerd worden.’ In aanloop van de viering van Independence Day in de Verenigde Staten (4 juli) publiceerde The Vindicator, een lokale Texaanse krant, op zijn Facebookpagina in twaalf verschillende stukken de beroemde onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 van de latere president Thomas Jefferson. Maar Stinnett rekende buiten de ijverige algoritmes die Facebook met steeds meer succes aan het werk zet om zogenoemde hate speech te verwijderen van zijn netwerk.

De meeste paragrafen van de verklaring van Jefferson passeerden zonder probleem de poort van Facebook, maar ergens in de paragrafen 27 tot en met 31 ging het mis. De tiende Facebook-post van The Vindicator, waarin dit stuk van de verklaring stond, werd door de social media-gigant tegengehouden. De krant ontving wel een bericht van Facebook: ‘De post gaat tegen onze standaarden betreffende hate speech in’.

‘Indian Savages’

Stinnett tast nog steeds in het duister over welke passage precies niet door de beugel komt, maar hij vermoedt dat het gaat om een alinea waarin Jefferson het heeft over de genadeloze ‘Indian Savages’, wilde indianen. ‘Misschien had Thomas Jefferson het beter kunnen hebben over ‘oorspronkelijke Amerikanen in een uitdagend stadium in hun culturele ontwikkeling’. Helaas had Jefferson, net als de meeste Britse kolonisten van zijn tijd, niet zo’n vriendelijke kijk op de indianen’, zo schrijft de hoofdredacteur.

Hoe dan ook, de verwijdering van de bewuste passage was een automatische procedure van Facebook, die afhankelijke is van zijn algoritmes om onwenselijke berichten te verwijderen. Het bedrijf is de laatste jaren juist onder vuur komen te liggen vanwege de grote hoeveelheden haatberichten en nepnieuws. Om dat laatste te bestrijden, heeft Facebook deze week nog een bedrijf (Bloomsbury AI) ingelijfd dat kunstmatige intelligentie ontwikkelt die nepnieuws eruit moet pikken. Bij al deze inspanningen is het onvermijdelijk dat er ook berichten worden tegengehouden waarvan dat niet de bedoeling is.

Napalmmeisje

Een ander bekend voorbeeld van het te strak afgestelde filter was de blokkade van het beroemde prijswinnende foto van het naakte meisje in Vietnam dat vluchtte voor een napalm-aanval. Naakt, dus verboden, oordeelde Facebook in eerste instantie. Ook bij het laatste voorbeeld heeft Facebook excuses gemaakt. Maar voor Stinnett is de kous hiermee niet af: ‘Het probleem van The Vindicator is dat we erg afhankelijk zijn geworden van Facebook om met de lokale burgers te communiceren. Misschien wel te afhankelijk.’

Thomas Jefferson (1743-1826) was de belangrijkste auteur van the Declaration of Independence en was later de derde president van de Verenigde Staten, van 1801 tot 1809. Foto Getty Images