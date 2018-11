Amerikaanse missionaris en avonturier gedood met pijl en boog door volstrekt geïsoleerde Indiase stam

Stamleden op Noord-Sentinel, een eiland dat ligt tussen India en Myanmar. Beeld .

Als het aan de vergevingsgezinde familie van Chau ligt, wordt er echter snel een streep getrokken onder het drama en gaan de daders op het afgelegen eilandje Noord-Sentinel vrijuit.

De Amerikaan was immers illegaal naar het eiland in de Indische Oceaan gegaan, met de bijbel in de hand, terwijl hij heel goed wist wat de risico’s waren. De Sentinelezen behoren tot de laatste stammen in de wereld die volledig op zichzelf leven.

Dat Chau met pijl en boog verwelkomd zou worden door de Sentinelezen, die al honderden jaren elk contact met de buitenwereld weigeren, was te verwachten. En het gebeurde ook direct. ‘Mijn naam is John, ik hou van jullie en ook Jezus houdt van jullie’, riep Chau bij zijn eerste poging, zo blijkt uit zijn laatste aantekeningen. Hij had wat vis en een voetbal meegenomen als geschenk.

De Amerikaan had zich niets aangetrokken van het verbod van de Indiase overheid om het eiland te bezoeken, onder meer bedoeld om de leefwijze van de stam te beschermen. De autoriteiten zijn vooral bang dat buitenlandse bezoekers ziekten meenemen waar de stamleden door hun isolement niet tegen bestand zijn.

Pijl en boog

Nadat Chau bij zijn eerste poging was beschoten op het strand – een pijl doorboorde zijn bijbel – ging hij de volgende dag gewoon terug. Dat tweede bezoek, vorige week vrijdag, werd hem fataal. Vissers die Chau illegaal in de buurt van eiland hadden afgezet, zagen later vanaf hun boten hoe stamleden zijn lichaam versleepten en begroeven.

‘Hij voelde alleen maar liefde voor de Sentinelezen’, schreven de nabestaanden van de Amerikaan deze week op Instagram. ‘Wij vergeven de mensen die verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Hij is er uit vrije wil naartoe gegaan.’

Voet aan land zetten op Noord-Sentinel en er de mensen wijzen op Gods woord, was een lang gekoesterde wens van Chau. Hij bezocht de mooiste natuurplekken ter wereld, van Zuid-Afrika tot in zijn eigen Amerika, en hij moest en zou ook het volledig van de buitenwereld afgesloten Indiase eiland een keer zien.

Een stamlid op Noord-Sentinel schiet in 2004 een pijl af op een helikopter van de Indiase kustwacht. De overheid wilde toen, kort na de verwoestende tsunami die de regio trof, kijken of de bewoners hulp nodig hadden. Beeld AFP

‘Eigen schuld, dikke bult’

Nadat Chau de Andamaneilanden, waar Noord-Sentinel deel van uitmaakt, in 2015 en 2016 had bezocht, werd die wens alleen maar groter. ‘Jullie zullen me wel voor gek verslijten, maar mij lijkt het zinvol om deze mensen tot Jezus te brengen’, schreef hij in zijn laatste aantekening, bedoeld voor zijn familie. Daarna stapte hij uit de vissersboot die hem vlakbij het eiland had gebracht en stapte hij in een kajak voor het laatste stukje. ‘God, ik wil niet dood’, schreef hij nog.

Kort daarna stierf Chau, waarschijnlijk door pijlen die op hem werden afgeschoten. Eigen schuld, dikke bult, was de teneur van veel reacties op sociale media.

De Indiase autoriteiten proberen zijn lichaam te bergen, maar vervolging van de daders is uitgesloten. ‘De angst van de Sentinelezen voor buitenstaanders is heel begrijpelijk’, aldus directeur Stephen Corry van Survival International, dat opkomt voor geïsoleerde stammen wereldwijd, over het drama op het eilandje.