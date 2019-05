Amerikaanse minister van Justitie Barr begint onderzoek naar geheime diensten

Barr vroeg de diensten donderdagavond om per omgaande alle relevante documenten aan het ministerie van Justitie te overhandigen.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf Barr toestemming voor het onderzoek. Ook mag Barr alle geheime informatie vrijgeven over de motieven van de FBI om een onderzoek naar Russische inmenging te beginnen. Trump sommeerde de diensten donderdag om ‘snel en volledig’ mee te werken met het onderzoek.

‘Ik denk dat er wel degelijk spionage heeft plaatsgevonden. Ik wil niet zeggen dat regels zijn overtreden, maar ik wil wel dat daarover duidelijkheid komt. Ik heb het niet specifiek over de FBI, maar over de geheime diensten in het algemeen. Ik ben van mening dat het bespioneren van een politieke campagne een groot probleem is’, aldus Barr vorige maand tegen de Senaatscommissie.

Barr had tegen het Huis van Afgevaardigden gezegd dat hij met name de FBI wilde onderzoeken. Hij had daarvoor al een commissie samengesteld. De Republikeinse partij van Trump beweert dat het speurwerk van de FBI en het ministerie van Justitie was ingegeven door aversie en vooringenomenheid tegen Trump.