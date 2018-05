Amerikaanse minister van Defensie: VS laten zich niet intimideren door Chinese acties in Zuid-Chinese Zee

De VS hebben China laten weten dat het land zich niet laat intimideren door Chinese acties tegen Amerikaanse oorlogsschepen in de Zuid-Chinese Zee. De waarschuwing komt twee dagen na een confrontatie tussen Amerikaanse en Chinese marineschepen. De militaire opbouw van Peking in het gebied zorgt steeds meer voor irritatie en ongerustheid in de regio.

Een J-11-gevechtsvliegtuig van de Chinese luchtmacht op het eilandje Woody. Foto REUTERS

De Amerikaanse minister van Defensie Mattis benadrukte dinsdag dat Washington China zal blijven confronteren vanwege de militarisering van eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. Washington liet zondag twee oorlogsschepen varen vlakbij een van de eilanden die door China geclaimd worden.

‘Jullie zullen zien dat er maar één land is dat actief stappen neemt om tegen ze in te gaan of om onze ergernis te tonen’, aldus Mattis. ‘Dit zijn internationale wateren, en een heleboel landen willen vrijheid van navigatie hebben.’ China reageerde zondag boos op de operatie van de Amerikaanse schepen.

Het stuurde diverse marineschepen die de USS Higgins en de USS Antietam maanden om snel te vertrekken. Volgens Peking bevonden ze zich in het gebied ‘zonder de toestemming van de Chinese regering’. Het Pentagon zegt dat de Chinese schepen op ‘onprofessionele wijze’ dicht bij hun Amerikaanse collega’s manoeuvreerden.

Woody

De Chinese acties leverden echter geen gevaar op voor het Amerikaanse personeel. Peking hoopt met dit optreden de VS en andere landen te ontmoedigen zich nabij eilanden te begeven in de Zuid-Chinese Zee die volgens China van haar zijn. Andere landen in de regio, zoals de Filipijnen, Taiwan en Vietnam, hebben echter ook territoriale claims in het gebied.

Satellietfoto van nieuwe wapensystemen die China op het eilandje Woody plaatste. Foto Reuters

De Amerikaans-Chinese confrontatie komt twee weken nadat China strategische bommenwerpers de Zuid-Chinese Zee in stuurde en zelfs liet landen op een van de eilanden. Het was voor het eerst dat Peking dit deed. De vliegtuigen, de H-6K-bommenwerpers, kunnen worden ingezet voor nucleaire bombardementen. Ook blijkt uit nieuwe satellietfoto’s dat China luchtdoelraketten of kruisraketten, geplaatst op voertuigen, heeft gestationeerd op het deels kunstmatige eiland Woody.

De militaire opbouw op dit eiland zorgt al enkele jaren voor ruzie tussen China en de buurlanden en de VS. In de afgelopen jaren legden de Chinezen een landingsbaan aan en plaatsten ze raketbatterijen die een bedreiging vormen voor vliegtuigen en schepen. Uit onvrede over de Chinese maatregelen, besloot het Pentagon vorige week een uitnodiging in te trekken waarin China wordt gevraagd om in de zomer deel te nemen aan een grote marine-oefening in de Stille Oceaan.

Het riep Peking op om andere de luchtdoelraketten terug te trekken. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee. Het zeegebied is een van ’s werelds drukste vaarroutes. Jaarlijks worden goederen ter waarde van zo’n drieduizend miljard dollar door de Zuid-Chinese Zee getransporteerd.

Op de Filipijnen zorgt de Chinese militaire opbouw ook steeds meer voor irritatie bij de regering-Duterte. Voor de tweede keer deze week waarschuwde een hoge Filipijnse functionaris dat het land zelfs bereid is ‘tot een oorlog’ als Filipijnse militairen iets wordt aangedaan in het gebied.

De nationale veiligheidsadviseur van president Duterte zei woensdag dat een militair treffen met China niet moet worden uitgesloten als het leger wordt ‘geprovoceerd’ of als Filipijnse militairen iets wordt aangedaan. ‘De president heeft gezegd dat dat een rode lijn is’, aldus adviseur Hermogenes Esperon. Op maandag zei de minister van Buitenlandse Zaken, Alan Cayetano, dat Duterte de Chinese regering onlangs heeft gewaarschuwd om niet te ver te gaan. Manilla zei vorige week 'ernstig bezorgd' te zijn over de operaties van de Chinese bommenwerpers in het gebied.