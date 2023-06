Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken aangekomen in China voor overleg onder hoogspanning

Antony Blinken met de Chinese minister voor Buitenlandse Zaken Qin Gang, voorafgaand aan het eerste overleg van zijn bezoek. Beeld AP

Blinkens bezoek vindt plaats onder hoogspanning. Meerdere incidenten en geschillen hebben de relaties tussen de Verenigde Staten en China in de afgelopen jaren en maanden op scherp gesteld. Vier onderwerpen die vermoedelijk hoog op de agenda staan zijn spionage, bijvoorbeeld door Chinese spionageballonnen boven de VS, de oorlog in Oekraïne, de technologiewedloop, en de status van Taiwan. Het wordt een reis die ook door de rest van de wereld op de voet wordt gevolgd, aangezien elke escalatie tussen de supermachten wereldwijde gevolgen kan hebben voor onder meer de financiële markten en handel.

Blinkens eerste overleg zondag is met zijn Chinese ambtsgenoot Qin Gang. Later spreekt hij ook nog met de Chinese topdiplomaat Wang Yi, en mogelijk met president Xi Jinping. Op maandag vliegt hij weer terug naar de VS.

De verwachtingen van het overleg zijn niet hooggespannen. Dat de twee landen überhaupt praten op zulk hoog niveau is al een doorbraak. De hoop is dat Blinkens bezoek de weg vrijmaakt voor meer bilaterale gesprekken op hoog niveau, mogelijk ook tussen de twee presidenten. Die spraken elkaar voor het laatst in de marge van de G20-top op Bali in november vorig jaar. Daar namen ze zich ook al voor om meer met elkaar te communiceren.

De reis van Blinken naar China zou eigenlijk al in februari plaatsvinden, maar hij blies die op het laatste moment af omdat enkele dagen daarvoor een Chinese spionageballon werd ontdekt boven het Amerikaanse luchtruim. De Amerikanen haalden de ballon boven zee neer, en kwamen erachter dat die was uitgerust met geavanceerde spionageapparatuur en informatie kon doorsturen naar China. De ballon had boven meerdere militaire bases gevlogen.

Afgelopen week klaagde Qin Gang in een telefoongesprek met Blinken dat de relaties tussen beide landen door toedoen van de Verenigde Staten sinds begin dit jaar zijn verslechterd. ‘Aan beide kanten wordt erkend dat we communicatiekanalen op hoog niveau nodig hebben’, aldus een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters.