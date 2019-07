Amerikaanse minister stapt op wegens schikking met zedendelinquent Jeffrey Epstein

President Trump met scheidend minister Alexander Acosta. Beeld AP

President Donald Trump kondigde het vertrek van Acosta vrijdag aan in diens bijzijn. Trump nam de bewindsman in bescherming tegen de aanzwellende kritiek en heeft naar eigen zeggen geen druk uitgeoefend op Acosta om te vertrekken. ‘Ik haat het dat dit moet gebeuren’, aldus de president.

Acosta zei op te stappen omdat de affaire-Epstein zijn functioneren in de weg staat. De aandacht mag niet worden afgeleid van de florerende economie en de noodzaak om nog meer nieuwe banen te scheppen, betoogde hij.

#MeToo

Met behulp van Acosta wist Epstein in 2008 te ontsnappen aan een langdurige gevangenisstraf. De miljardair werd ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes seksueel te hebben misbruikt, maar werd veroordeeld voor een lichter vergrijp. Hij kwam weg met een celstraf van 13 maanden, die hij grotendeels op zijn kantoor mocht uitzitten. Wel kreeg hij het predicaat ‘zedendelinquent’ op zijn strafblad, beklemtoonde scheidend minister Acosta deze week. Hij verdedigde de schikking met Epstein ook door te zeggen dat de man anders vrijuit dreigde te gaan.

Met een impliciete verwijzing naar het huidige #MeToo-tijdperk zei Acosta: ‘We leven nu in een andere wereld. De wereld behandelt slachtoffers heel, heel anders.’ Epstein werd onlangs opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt verdacht van de handel in minderjarige meisjes. Hem hangt een celstraf van maximaal 45 jaar boven het hoofd.