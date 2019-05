Amerikaanse miljardair lost in één keer studieschuld af van bijna 400 studenten

‘Namens de acht generaties van mijn familie die in dit land zijn geweest, gaan we wat brandstof in jullie bus stoppen’, zei Smith tijdens de afstudeerceremonie op het Morehouse College in Atlanta, Georgia. Hij sprak tijdens het in ontvangst nemen van een eredoctoraat. ‘Dit is mijn klas, 2019. Nu weet ik dat mijn klas ervoor zal zorgen dat ze dit aan anderen doorgeven’, zei hij. ‘ We zijn met genoeg om te zorgen dat we allemaal de kansen van de American dream krijgen.’

Morehouse College is een van oudsher overwegend ‘zwarte’ private opleiding waar ook Martin Luther King studeerde. Smith, die volgens het zakenblad Forbes 5 miljard dollar bezit, richtte in 2000 de investeringsmaatschappij Vista Equity op. Hij verdiende zijn geld met technologie en data. Smith is een van de dertien zwarte miljardairs wereldwijd, aldus Forbes.

[VIDEO] To watch Robert F. Smith’s entire speech at today’s commencement go to our YouTube channel @RFS_Vista @ProfThomas #MorehouseGrad2019 https://t.co/QNSI4qvIEf Morehouse College

De Amerikaanse studieschulden zijn de afgelopen jaren fors opgelopen, tot meer dan 1,53 miljard euro begin dit jaar. Per student gaat het om 37.172 dollar, zo berekende NitroCollege.

President David A. Thomas van Morehouse College reageerde, net als de studenten, opgetogen op de royale gift. ‘Wanneer je schulden moet aflossen, zijn de keuzes over wat je kunt doen in de wereld beperkt’, zei weldoener Smith tegen CNN. Het geschenk ‘geeft hen de vrijheid om hun dromen, hun passies te volgen’ .