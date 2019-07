Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein opnieuw gearresteerd voor misbruik meisjes

Jeffrey Epstein (links) in 1997 met Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten. Beeld Getty Images

Epstein werd opgepakt op een vliegveld in New Jersey, nadat hij daar was geland na een verblijf in Parijs. De aanklacht is nog niet officieel openbaar gemaakt, maar volgens de website The Daily Beast wordt Epstein beschuldigd van vrouwenhandel (van minderjarigen) en het organiseren daarvan. Hij zou daarvoor 45 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

De vergrijpen zouden hebben plaatsgevonden tussen 2002 en 2005. Dat betekent dat de zaken die door justitie eerder terzijde zijn gelegd, nu alsnog tot vervolging kunnen leiden.

Zeker honderd meisjes werden begin deze eeuw door Epstein naar een van zijn huizen, zijn vliegtuig of zijn privé-eiland gelokt voor een ‘massage’. Die massages gingen meestal over in seks, al dan niet met andere meisjes – de slachtoffers werden betaald als ze nieuwe slachtoffers aandroegen, als in een soort piramidespel. Soms werden de meisjes doorgespeeld naar vrienden van Epstein, een netwerk van machtige zakenmannen en politici die onderwerp zijn geworden van zowel linkse als rechtse samenzweringstheorieën waarvoor niet eens zo heel veel hoeft te worden gefantaseerd.

Epstein werd toen al gepakt, maar kwam er genadig van af. Hij werd in 2007 slechts veroordeeld door de staat Florida voor het aanzetten tot prostitutie. Hij kreeg anderhalf jaar cel, die hij zes dagen per week voor twaalf uur mocht uitzetten in zijn kantoor. Een veel zwaardere federale aanklacht die hem tientallen jaren gevangenisstraf had kunnen opleveren verdween in de prullenbak. De FBI staakte zijn onderzoek, en ook de medeplichtigen ontsnapten aan vervolging en de schandpaal.

Illegale deal

Afgelopen najaar publiceerde de Miami Herald na grondig spitwerk een serie artikelen over de zaak. De krant wist tachtig anonieme slachtoffers te achterhalen, en reconstrueerde hun verhalen. Belangrijkste conclusie was dat de aanklagers, onder wie de huidige minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta, grote steken hadden laten vallen in hun overleg met Epsteins advocaten.

Zo hoorden de slachtoffers pas na de schikking van de deal. Een rechter oordeelde daarover een paar maanden geleden dat dat illegaal was.

In een aanpalende zaak sommeerde een rechter vorige week dat honderden pagina’s met tot dusver verzegelde schikkingsdocumenten mogen worden geopenbaard. Daarin worden verschillende namen genoemd van mogelijke medeplichtigen van Epstein. De rechter waarschuwde de media wel om terughoudend te zijn met die namen, omdat ze weliswaar genoemd worden door sommige slachtoffers, maar er verder geen bewijzen zijn voor eventuele misdrijven.

Zo staan onder anderen de namen van Woody Allen, Kevin Spacey en prins Andrew in het zwarte notitieboekje van Epstein. Zij waren een of meerdere keren te gast op Epsteins privé-domein St. James, een van de Maagdeneilanden. Een van de slachtoffers, Virginia Roberts, vertelde in 2011 aan de Britse Daily Mail dat zij als 17- en 18-jarige seks heeft gehad met Andrew, die ontkent. Wel is er een foto van hen samen.

Meest saillante figuren die in verband zijn gebracht met Epstein zijn voormalig president Bill Clinton en huidig president Donald Trump. Clinton vloog volgens passagiersgegevens ruim twintig keer mee met de ‘Lolita Express’, zoals het met een groot bed uitgeruste privévliegtuig van Epstein werd genoemd. Ook Trump kende zijn mede-Manhattanite Epstein goed. ‘Hij is erg leuk om mee om te gaan’, zei hij in 2002 tegen New York Magazine. Er wordt zelfs gezegd dat hij evenveel van mooie vrouwen houdt als ik, en veel van hen zijn aan de jonge kant. Geen twijfel mogelijk – Jeffrey geniet van zijn sociale leven.’