Amerikaanse militairen niet gestraft voor drone-aanval in Kabul waarbij tien burgers omkwamen

Familieleden van de slachtoffers bij de auto die bij de drone-aanval getroffen werd. Beeld EPA

Volgens John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon, was de dreiging waarmee de Amerikaanse troepen op het moment van de drone-aanval werden geconfronteerd heel groot. ‘In de context van deze aanval’, zei Kirby maandag, was er niet genoeg aanleiding om ‘iemand persoonlijk verantwoordelijk te stellen’.

Op 29 augustus, een paar dagen voor het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan, vuurde de Amerikaanse drone raketten af op een auto in een dichtbevolkte woonwijk in de Afghaanse hoofdstad. Het leger zou informatie hebben gehad dat de bestuurder banden had met IS-K, de Afghaanse tak van Islamitische Staat. In de auto zouden explosieven liggen waarmee hij een aanslag zou willen plegen bij de luchthaven van Kabul. Duizenden Afghanen waren daar samengekomen in de hoop geëvacueerd te worden. Vlak daarvoor had de Taliban de Afghaanse hoofdstad ingenomen. Volgens het ministerie van Defensie waren de bewegingen die deze man maakte zeer verdacht.

Doelwit werkte voor een hulporganisatie

Onderzoek van The New York Times toonde aan dat het doelwit, de 43-jarige Zemari Ahmadi, een medewerker was van een Amerikaanse hulporganisatie. Hij wilde helemaal geen aanslag plegen, hij was mensen in veiligheid aan het brengen. ‘Omdat er secundaire explosies waren, kan er redelijkerwijs worden geconcludeerd dat er explosieven in dat voertuig zaten’, zei generaal Mark Milley, de hoogste Amerikaanse militair, destijds. Maar wat de Amerikanen aanzagen voor explosieven in de auto bleken jerrycans met water te zijn.

De afgelopen decennia is het Amerikaanse leger verantwoordelijk geweest voor de dood van honderden, zo niet duizenden burgers in landen als Irak, Afghanistan, Syrië en Somalië. Hoewel het leger van tijd tot tijd de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een dwalende luchtaanval of een ander soort aanval die tot doden leidt in een oorlogsgebied, worden individuen zelden verantwoordelijk gehouden.