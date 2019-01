Amerikaanse media: platenlabel RCA laat van seksueel misbruik beschuldigde R. Kelly vallen

RCA Records bevestigt het nieuws (nog) niet. De artiestenpagina van de 52-jarige R&B-zanger op de website van het label blijkt wel verwijderd.

R. Kelly – bekend van hits als I Believe I Can Fly – wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen van en geruchten over seksueel misbruik en machtsmisbruik. Sinds de begin dit jaar uitgezonden zesdelige tv-documentaireserie Surviving R. Kelly, waarin meerdere vrouwen hem beschuldigen van seks met minderjarige meisjes en andere vormen van seksueel geweld, ligt hij zwaar onder vuur.

Eerdere rechtszaken tegen Kelly werden geschikt. Justitie in de Amerikaanse staat Georgia is echter een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de zanger begonnen. Artiesten, onder wie Lady Gaga en Céline Dion, hebben zich openlijk tegen hem uitgesproken en hun duetten de in opspraak geraakte zanger van de streamingdiensten laten verwijderen.

‘Ik sta voor 1.000 procent achter deze vrouwen, geloof ze, ik weet dat ze lijden en pijn hebben, en heb sterk het gevoel dat hun stem gehoord en serieus genomen moet worden’, liet Lady Gaga weten via de sociale media. Het offensief daar gaat onder de noemer #muteRKelly, waarmee bedrijven waaronder zijn platenmaatschappij worden opgeroepen de zanger niet langer een podium te geven.

In Nederland staat nog een optreden van R. Kelly gepland, op 20 april in Amsterdam. Maar evenementenlocatie The Box onderzoekt de mogelijkheden om het concert af te gelasten. ‘Achter de schermen zijn wij hard bezig onze mogelijkheden in deze te onderzoeken’, meldde een woordvoerder dinsdag.