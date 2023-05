Amerikaanse media: Mike Pence trapt op 7 juni presidentscampagne af in Iowa

Voormalig vicepresident Mike Pence Beeld AFP

Op 7 juni, de dag van zijn 64ste verjaardag, zal Pence zijn verkiezingsrace aftrappen in Des Moines met een toespraak en een videoboodschap, zo hebben diverse bronnen op basis van anonimiteit aan onder andere persbureau Reuters laten weten. Hij wordt daarmee binnen de Republikeinse partij een directe concurrent van zijn voormalige baas Donald Trump.

Pence en Trump waren tijdens hun gezamenlijke ambtsperiode trouwe bondgenoten, maar dat veranderde radicaal toen Pence weigerde om mee te gaan in de bewering van Trump dat er gefraudeerd was tijdens de verkiezingen van 2020. Zeer tegen de zin van Trump riep hij op 6 januari 2021 in het Congres de overwinning uit van Democraat Joe Biden. Tot op de dag van vandaag heeft Trump zich niet neergelegd bij die nederlaag.

Na de bestorming van het parlementsgebouw in Washington op diezelfde dag nam Pence steeds meer afstand van Trump. Hij zei dat Trump door het aanmoedigen van relschoppers die het Capitool aanvielen, hem en zijn gezin in gevaar had gebracht. ‘Vier jaar lang hadden we een hechte werkrelatie. Het liep niet goed af’, schreef Pence daarover in zijn boek So Help Me God.

Anti-abortus

Pence zal in zijn campagne vooral de conservatieve, evangelisch-christelijke kiezers aanspreken, die een aanzienlijk deel uitmaken van het Republikeinse electoraat van de staat. Pence is een uitgesproken sociaal conservatief. Zo is hij fel gekant tegen het recht op abortus en uitbreiding van lhbti-rechten, en is hij een voorstander van strikt migratiebeleid.

Behalve van Trump, krijgt Pence concurrentie te duchten van onder anderen Ron DeSantis, de huidige gouverneur van Florida, en Nikki Haley. De voormalige VN-ambassadeur zou de eerste vrouwelijke presidentskandidaat in de geschiedenis van de Republikeinse partij kunnen worden.