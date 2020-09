Amerikaanse media: Bytedance sluit TikTok-deal met Oracle

Beeld REUTERS

Oracle wordt TikToks ‘vertrouwde techpartner’, meldde The Wall Street Journal, onder vermelding van een anonieme bron. Ook The Washington Post en NBC melden dat Oracle is gekozen nadat TikTok het bod van Microsoft had afgewezen. De deal zal niet plaatsvinden in de vorm van een verkoop, maar een herstructurering. Oracle wordt de technologiepartner van Bytedance en zal de gebruikersdata van TikTok in de VS beheren, zegt de bron.

Bytedance onderhandelde met diverse partijen om TikTok van de hand te doen sinds de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand dreigde de video-app te verbieden als die niet zou worden verkocht. Het Chinese bedrijf heeft voor de deal goedkeuring nodig van de regeringen van de Verenigde Staten en China.

Eerder vannacht maakte Microsoft al bekend niet te zijn gekozen. ‘We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed zou zijn geweest voor de gebruikers van TikTok en tegelijkertijd de nationale veiligheidsbelangen zou beschermen’, zei Microsoft in een verklaring. Details over het afketsen van die overname werden niet bekendgemaakt.

Bytedance en Oracle reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Het Witte Huis weigerde een reactie te geven.