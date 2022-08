Amerikaanse justitie verzet zich tegen vrijgeven extra informatie over huiszoeking Trump

Voormalig president Donald Trump in New York, een dag nadat zijn villa in Florida werd doorzocht. Beeld Reuters

Verschillende Amerikaanse media, waaronder CNN en The Washington Post, zijn naar de rechter gestapt omdat ze willen weten hoe de huiszoeking bij Trump tot stand kwam. Daarom eisen ze de vrijgave van alle onder ede afgelegde verklaringen die de FBI had ingediend ter ondersteuning van het huiszoekingsbevel. De rechter heeft donderdag een hoorzitting ingelast.

Omdat de inval politiek extreem gevoelig ligt, diende het Amerikaanse ministerie van Justitie vorige week juist een verzoek in bij de rechter om het huiszoekingsbevel openbaar te maken. Daarop werden vrijdag het huiszoekingsbevel en de inventarislijst vrijgegeven. Maar daarmee was nog niet het gehele dossier tegen Trump openbaar.

Uit de vrijgegeven documenten bleek dat Trump wordt verdacht van het schenden van de Spionagewet en twee andere wetten. De media, Trump zelf en een aantal van zijn Republikeinse bondgenoten willen weten waar de aanklagers die vermoedens op baseerden. De oud-president, die spreekt van een politieke heksenjacht, roept op tot openbaarmaking ‘in het belang van transparantie’.

Volgens de Amerikaanse justitie doet volledige openheid van zaken echter meer slecht dan goed. Het vrijgeven van de beëdigde verklaring brengt ‘zeer waarschijnlijk toekomstige onderzoeksstappen in gevaar’, schrijven de aanklagers in hun pleidooi. Bovendien zou het getuigen ontmoedigen om hun medewerking te verlenen aan het huidige of mogelijk toekomstige onderzoeken.

Bronbescherming

Dat de aanklagers hun bronnen willen beschermen, is gezien een aantal recente geweldsincidenten niet vreemd. Zo probeerde een gewapende man eind vorige week een FBI-kantoor in Cincinnati binnen te dringen. Na een achtervolging werd hij door de politie doodgeschoten.

Als het ministerie de beëdigde verklaring toch moet vrijgeven, zal het zo veel passages moeten weglakken dat de resterende tekst ‘geen betekenisvolle inhoud meer heeft’, waarschuwen de aanklagers. ‘Het vrijgeven van een dergelijke geredigeerde versie zou geen enkel openbaar belang dienen.’

Het vrijgeven van documenten van een lopend onderzoek is sowieso zeer ongebruikelijk. Normaal gesproken onthoudt het ministerie zich in die gevallen van elk commentaar.

Uit de eerder vrijgegeven documenten bleek dat de FBI in het golfresort van Trump elf documenten heeft gevonden die als ‘topgeheim’ worden bestempeld. Dergelijke documenten mogen alleen worden bewaard onder beveiliging in ‘specifieke overheidsgebouwen’. In totaal heeft de FBI ongeveer twintig dozen met documenten en een aantal ringmappen met foto’s in beslag genomen.