Amerikaanse justitie klaagt Google aan vanwege monopoliepositie op adverteerdersmarkt

Met de rechtszaak tegen Google wil de VS een ‘eerlijke’ vergoeding afdwingen voor het gebruik van advertentietechnologie. Beeld AFP

Google zou onder meer de technologie hebben gemonopoliseerd waarmee adverteerders reclame inkopen bij websites, schrijft het ministerie in een verklaring. Ook heeft het bedrijf de grootste online advertentiemarkt in handen. Inmiddels zou Google al ‘vijftien jaar lang concurrentieverstorend gedrag’ vertonen en doelbewust de opkomst van concurrerende technologieën hebben tegengehouden.

Justitie vindt dat Google met het ‘uitsluitingsgedrag’ de wet overtreedt en spant nu samen met acht Amerikaanse staten een rechtszaak aan. Door de monopoliepositie is de advertentiesector ‘ernstig verzwakt’, schrijft het ministerie. Zo zou Google websites en adverteerders benadelen die via concurrenten de verkoop en inkoop van reclames regelen.

Bovendien rekent het bedrijf hoge prijzen voor hun diensten, die prijzen zouden lager liggen als concurrentie wel mogelijk was. Met de rechtszaak tegen de techgigant wil de Amerikaanse Justitie de markt weer herstellen en een ‘eerlijke’ vergoeding afdwingen voor het gebruik van advertentietechnologie.

Splitsing

Om het monopolie aan te pakken eist justitie dat Google in totaal drie bedrijfsactiviteiten afsplitst. Daarnaast wil de staat een ‘drievoudige schadevergoeding’ voor de verliezen die overheidsinstanties hebben geleid doordat ze jarenlang te veel hebben betaald voor reclame op het internet.

In 2020 klaagde het ministerie, toen nog onder de regering van president Donald Trump, Google nog aan vanwege een monopoliepositie van Googles zoekmachine. Toch zijn dergelijke zaken tegen techgiganten uitzonderlijk. Het komt bovendien niet vaak voor dat justitie een gedeeltelijke splitsing van een groot bedrijf eist. Het ministerie schrijft ook dat het de eerste keer in bijna vijftig jaar is dat het een schadevergoeding eist vanwege een monopolie.

In een verklaring noemt Alphabet, het moederbedrijf van Google, de argumentatie van de aanklacht ‘gebrekkig’. Als gevolg van de aangekondigde rechtszaak was Alphabet dinsdag een van de verliezers op de beurs van Wall Street en leverde het 2,1 procent in.