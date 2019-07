Amerikaanse inspectiedienst slaat alarm: migrantengevangenissen ‘gevaarlijk overvol’

De conclusie is simpel, na het zien van de foto’s van de opgesloten migranten aan de zuidgrens van de Verenigde Staten. Zoals de conclusie vorige week ook simpel was, na het zien van de verdronken vader met zijn dochtertje in de Rio Grande. En eerder dit jaar, na het zien van de kinderen opgesloten achter hekken onder dat viaduct in Texas. Wat erg. Wat Trump.

Daarachter zit echter een reeks van oorzaken en gevolgen die complexer is dan die simpele conclusies doen vermoeden. Het is een combinatie van onwil en kwade wil, onmacht en overmacht die ertoe heeft geleid dat beambten in de Verenigde Staten, het land dat zich graag ziet als lichtend voorbeeld, duizenden mensen in cellen proppen en hun schoon water en slaap onthouden. Nog minder simpel: dit is al langer aan de hand.

Beeld Getty Images

‘Management alarm’

De foto’s zijn in juni gemaakt door de interne inspectiedienst van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, tijdens een bezoek aan de grenspolitie in Texas. Ze zijn opgenomen in een ‘management alarm’, een dinsdag verschenen rapport waarin de inspecteurs misstanden beschrijven ‘die onmiddellijke aandacht vereisen’.

De inspecteurs signaleren dat de opvangcentra overvol zitten, en dat veel migranten veel te lang opgesloten zitten. In sommige cellen zagen ze twee keer zo veel mensen als toegestaan, ‘zodat ze alleen maar konden staan, soms wel een week’. Anderen zaten al langer dan een maand vast. De dienst schrijft dat eenderde van de kinderen langer dan de toegestane 72 uur wordt vastgehouden. De inspectie schrijft dat het daarbij ontbreekt aan hygiëne (douches, schone kleren) en fatsoenlijk eten (een warme maaltijd per dag).

De gedetineerden in de cellen probeerden de inspecteurs met briefjes en gebaren en gebons op de deuren duidelijk te maken hoe groot hun wanhoop was. ‘We moesten ons bezoek bij één centrum vroegtijdig afbreken omdat onze aanwezigheid een al moeilijke situatie verergerde.’ Een manager beschreef de situatie als een ‘tikkende tijdbom’.

Dit komt voor een deel door gebrek aan capaciteit. De toeloop van migranten is dit jaar verveelvoudigd ten opzichte van vorig jaar, met dit voorjaar meer dan 100 duizend arrestaties per maand. De grenspolitie propt zo veel mogelijk grensoverstekers in de beschikbare cellen (er is capaciteit voor 4.000, maar er zitten er 11 duizend in), doet de eerste intake, en moet dan wachten tot er plek is bij de immigratie-autoriteiten, wier detentiecentra, begroot op 45 duizend, op dit moment zijn gevuld met 53 duizend migranten.

Achtentachtig mensen zitten in een cel die bedoeld is voor maximaal 41 personen. Beeld AFP

Vijandige houding grenspolitie

Maar voor een deel is het afzien te wijten aan de cultuur van de grenspolitie. Eerder deze week onthulde onderzoekscollectief Propublica het bestaan van een afgeschermde Facebookgroep waarvan bijna duizenden leden en ex-leden van de Customs and Border Protection lid zijn. Daaruit borrelde een onverschillige houding jegens migranten op (‘Als hij dood gaat, dan gaat hij maar dood’) en een vijandige houding jegens bezoekende latino-parlementariërs uit Washington maandag. ‘Gooi burrito’s naar ze’, schreef iemand. Een ander had een tekening geplaatst van congreslid Alexandria Ocasio-Cortez die orale seks had met een immigrant. Ocasio-Cortez zelf zei dat de agenten de delegatie uitlachten en dat de sfeer vijandig was.

De problemen bij de grenspolitie bestaan dan ook al veel langer. Al in 2011, toen het aantal arrestaties veel lager was, schreef de hulporganisatie No More Deaths op basis van duizenden interviews dat de cellen overvol waren, dat gevangenen geen water kregen, geen medische behandeling, onderworpen werden aan kou of juist hitte, dat het licht voortdurend aan was en dat er keiharde ‘migracorridos’ uit de luidsprekers kwamen, liedjes over de dodelijke gevaren van de migrantentrek. Dat was in de tijd dat Barack Obama president was.

Het gebrek aan capaciteit heeft ook twee politieke kanten. Enerzijds heeft president Trump, meer nog dan zijn voorgangers Obama en Bush, afschrikking tot kernpunt van zijn immigratiebeleid gemaakt. Anderzijds zijn de Democraten niet heel voortvarend geweest met het erkennen van de crisis aan de grens en het vrijmaken van geld voor het lenigen van de ergste nood. Ocasio-Cortez, die de detentiecentra concentratiekampen heeft genoemd, stemde vorige week nog tegen een voorstel om de CBP ruim vierenhalf miljard dollar extra te geven, uit angst dat dat geld voor uitzettingen wordt gebruikt.