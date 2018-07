Amerikaanse inlichtingendiensten: Noord-Korea bouwt nog altijd raketten

Er zijn aanwijzingen dat Noord-Korea bezig is met de bouw van nieuwe langeafstandsraketten. Dat gebeurt in dezelfde fabriek waar het Aziatische land zijn eerste ballistische raketten fabriceerde die het vasteland van de Verenigde Staten kunnen bereiken, melden Amerikaanse inlichtingendiensten aan The Washington Post .

Noord-Koreaanse raketten (hier op archiefbeeld) tijdens een militaire parade in Pyongyang. Foto REUTERS

Op onder meer recente satellietfoto's zouden vrachtwagens te zien zijn die van en naar de fabriek rijden in Sanumdong, in de buurt van Pyongyang. Ook zou blijken dat het Noord-Koreaanse regime ten minste één langeafstandsrakett probeert te bouwen. Volgens The Washinton Post betekent dit niet dat Noord-Korea zijn raketprogramma uitbreidt. Het bewijst echter andermaal dat het Aziatische land niet van plan is het werk neer te leggen.

Een Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het onduidelijk is hoe ver de Noord-Koreanen zijn met de bouw van raketten van het type Hwasong-15. Een expert van een invloedrijk onderzoeksinstituut dat de ontwikkelingen in Noord-Korea op de voet volgt laat de BBC weten dat bij de fabriek in Sanumdong continu sprake is geweest van activiteit. Zelfs tijdens de topontmoeting vorige maand tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump . Bij die Singapore-top beloofde Kim opnieuw dat Noord-Korea op termijn zijn kernwapenarsenaal zal opgeven.

Eerder zei ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, dat Noord-Korea nog steeds splijtstoffen voor kernbommen maakt, ondanks de belofte om het kernprogramma af te bouwen. Ook zou Noord-Korea in rap tempo doorgaan met de verbetering van de infrastructuur van de Yongbyon-kernreactor. Deze kerncentrale was cruciaal voor de ontwikkeling van Noord-Korea’s kernwapenarsenaal, dat nu zou bestaan uit zo'n zestig atoombommen.

Vorige week nog leek Noord-Korea een stap te zetten richting het afbouwen van het raketprogramma. Een onderzoeksinstituut meldde dat het land raketinstallaties op het belangrijke test- en lanceercentrum Sohae had ontmanteld. Sohae speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Noord-Korea’s langeafstandsraket, de Hwasong-15. In het centrum werd onder andere de krachtige motor van deze raketten getest.