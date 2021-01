Amerikaanse farmareus Merck trekt stekker uit coronavaccins

Het hoofdkwartier van Merck in New Jersey. Beeld AP

Dat heeft de multinational bekendgemaakt. Voor de Europese vaccinatiecampagnes maakt dat geen verschil, omdat men de vaccins van Merck nog niet in voorbestelling had aangekocht. Maar in de speurtocht naar goede vaccins komt de stap van Merck als een gevoelige nederlaag: het bedrijf wilde het coronavirus onder andere met een beproefd vaccinconcept het hoofd bieden.

Maar zondag werd duidelijk dat patiënten die waren geïnjecteerd met een van de nieuwe vaccins weliswaar weinig bijwerkingen kregen, maar ook een te verwaarlozen afweerreactie. De proefpersonen maakten minder antistoffen aan tegen corona dan mensen die een gewone virusinfectie hebben doorgemaakt, aldus de fabrikant.

Nogal een verrassing

‘De resultaten waren teleurstellend, en nogal een verrassing’, aldus Merck-wetenschapper Nick Kartsonis in een verklaring. ‘We hebben niet wat we nodig hebben om door te gaan.’ Het bedrijf richt de pijlen nu op twee antivirale middelen die men ontwikkelt tegen corona, molnupiravir en een stof genaamd MK-7110.

Wat meespeelt in de beslissing van Merck, is dat de vaccins van concurrent Pfizer en beginner Moderna zo efficiënt zijn. Daardoor wordt het moeilijk voor Merck om zijn eigen vaccins te testen. Men zal daartoe het vaccin namelijk in een grote groep mensen moeten meten met de bestaande vaccins.

Niettemin wil het International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), die een van de vaccins mede ontwikkelt, doorgaan met het Merck-vaccin. Wellicht is het vaccin nog om te bouwen tot een inenting die niet per injectie, maar met een neusspray wordt toegediend, oppert het IAVI op de medische nieuwssite STAT.

Veevirus

Het vaccin dat Merck samen met het IAVI maakte, is gebaseerd op een veevirus dat voor de mens onschuldig is. Merck verbouwde het zodanig, dat het de stekels heeft van het nieuwe coronavirus. Waarna het virus, als het goed is, spiercellen rondom de prikplek binnendringt en er een nepinfectie opwekt. Met als gevolg dat het immuunsysteem ingrijpt en zo leert hoe het coronavirus eruitziet.

Volgens experts van het IAVI zou het weleens kunnen dat dit beter lukt in de neus, waar cellen meer aanhechtingspunten hebben voor het coronavirus. Het virus – en dus ook het vaccin van Merck – kan cellen alleen binnenkomen via een toegangspoort genaamd de ACE2-receptor. En die is in de neus meer aanwezig dan in spierweefsel, aldus het IAVI tegen STAT.