Amerikaanse ex-priester die weeskinderen misbruikte krijgt twaalf jaar cel in Oost-Timor

Richard Daschbach Beeld Raimundos Oki / AP

Kort nadat de in Pittsburg geboren Richard Daschbach in 1965 tot priester werd gewijd, vertrok hij als missionaris naar Oost-Timor. Daar opende hij het kindertehuis Topu Honis, oftewel ‘Levensgids’, waar hij honderden weeskinderen en andere kwetsbare jongeren heeft opgevangen.

Persbureau AP sprak met enkele slachtoffers. Die vertelden dat er een lijst met meisjes jonger dan 14 jaar aan zijn slaapkamerdeur hing. ’s Avonds koos hij een meisje uit van die lijst, dat bij hem op schoot moest zitten terwijl andere kinderen en personeelsleden religieuze liederen zongen. Het meisje bracht dan de nacht met de priester door.

Geen berouw

Deze praktijken waren in 2018 bekend bij het Vaticaan, dat Daschbach na een beschuldigende mail van een voormalige pupil al uit zijn ambt zette. De Amerikaan zou zijn pedofiele handelingen destijds hebben toegegeven zonder berouw te tonen.

Negen slachtoffers die getuigenissen hebben afgelegd over verschillende vormen van seksueel misbruik, zeggen tijdens de rechtszaak te zijn bedreigd en geïntimideerd.

Oost-Timor is overwegend katholiek, een erfenis van honderden jaren koloniaal bestuur door Portugal. De steun van de katholieke kerk aan de bevolking tijdens de ruim twintig jaar durende Indonesische bezetting heeft het katholicisme enorm populair gemaakt.

Bekend figuur

De inmiddels 84-jarige Amerikaanse ex-priester is een bekende oorlogsheld in Oost-Timor, waar hij tijdens een korte, maar bloedige onafhankelijkheidsstrijd in 1999 honderden kinderlevens heeft gered. Daschbach heeft ook goede relaties met de voormalige president, Xanana Gusmão.

Op zijn verjaardag in januari bezocht Gusmão de gewezen priester, die destijds onder huisarrest stond, met een verjaardagstaart. Ten tijde van de rechtszaak had de oud-president weeskinderen en andere sympathisanten naar de hoofdstad Dili gebracht om te protesteren tegen het proces, dat achter gesloten deuren werd gehouden.

Zowel de advocaat van de hoogbejaarde Amerikaan als de raadslieden van de slachtoffers hebben aangekondigd in beroep te gaan tegen het vonnis. In de Verenigde Staten is hij aangeklaagd voor zeven gevallen van seksueel misbruik in het opvanghuis, waar hij bij veroordeling per misdrijf tot dertig jaar gevangenisstraf voor kan krijgen.

Het is echter nog niet duidelijk of Oost-Timor de in ongenade gevallen priester, die op de Interpol-lijst met internationaal gezochte misdadigers staat, zal uitleveren.