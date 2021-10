Amerikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken en generaal Colin Powell overleden

Colin Powell in de Senaat in 2002. Beeld Getty Images

Colin Powell drukte de afgelopen decennia een zware stempel op het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. Powell was in 1991 de hoogste militaire leider toen de Amerikanen Irak binnenvielen tijdens de Eerste Golfoorlog. Later werd hij de eerste zwarte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, onder president George W. Bush, tussen 2001 en 2005. In die periode was hij fel aanjager van de strijd tegen terrorisme en toonde hij zich voorstander van de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Zijn familie schrijft dat ze een ‘bijzondere en liefhebbend echtgenoot, vader, grootvader en een grote Amerikaan’ hebben verloren. Hij was volledig gevaccineerd.

Powell zat in de Republikeinse regering van George W. Bush, maar heeft zich de afgelopen jaren uitgesproken voor Democratische presidentskandidaten. Zo steunde hij Barack Obama bij diens verkiezingen in, Hillary Clinton en Joe Biden bij hun strijd om het Witte Huis.

Later meer.