Amerikaanse crypto-cowboys ‘koloniseren’ Puerto Rico: ‘Ze nemen ons eiland over’

Een demonstratie in San Juan tegen gouveneur Pedro Pierluisi en de Amerikaanse 'kolonisatie'. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Kaarsrecht zit Jorly Flores (27) op haar kruk, maar haar wereld staat op zijn kop. Ze laat haar tong langs vloeipapier glijden. ‘Ik had de laatste tijd al vrienden opgevangen die uit hun huizen waren gegooid’, zegt Flores, ‘en nu was ik zelf aan de beurt.’ Ze veegt haar bruine vlechtjes over de leuning van de kruk en neemt een hijs. ‘Het begon met die brief.’

Flores woont in Rio Piedras, een buitenwijk van de Puerto Ricaanse hoofdstad San Juan. Afgelopen zomer ontving ze een brief waarin stond dat haar gebouw was verkocht aan een Amerikaanse miljonair, een van duizenden die de afgelopen jaren naar het Caribische eiland zijn verhuisd. Haar huur, kreeg ze te horen, zou in één klap met 30 procent worden verhoogd: van 500 dollar naar 650 dollar (ruim 600 euro) per maand.

‘Ik kom als lerares nauwelijks rond’, zegt Flores. ‘Waar moet ik die 150 dollar vandaan toveren?’

Wekenlang belde ze naar de nieuwe eigenaren. Flores kreeg niemand te pakken, hoorde niets terug. Ook bij haar buren brak paniek uit. ‘Iedereen was bezorgd dat ze hun huizen uit zouden worden gegooid. We kennen allemaal wel iemand die dat heeft meegemaakt. Elke keer dat ik mijn sleutel in het slot stak, was ik bang dat hij niet meer zou passen.’

Pas maanden later kregen de bewoners van La Torre eindelijk bericht. Of ze konden verzamelen in een bar: dezelfde waar Flores nu buiten aan een hoge tafel in de tropische namiddagzon haar verhaal doet. Ze werden ontvangen door een Amerikaan. De boodschap: iedereen zou een nieuw contract krijgen. Wie de verhoging niet kon betalen, had een maand om z’n biezen te pakken. Flores: ‘Maar toen werd het nog krankzinniger.’

Het verhaal over de nieuwe huur veranderde plotseling in een sales pitch voor crypto-investeringen. ‘Grijp je kans! Dit is het moment voor crypto!’ De bewoners waren verbijsterd. ‘Wij hadden slapeloze nachten omdat we bang waren dat we straks geen dak boven onze hoofden zouden hebben’, zegt Flores, ‘en dan kwamen zij praten over crypto!’

Amerikaanse grondgebied

Dat het leven van Puerto Ricanen als Jorly Flores botst met Amerikaanse crypto-miljonairs, kent een lange aanloop. Puerto Rico, een tropisch eiland omgeven door blauwe zeeën, met hoge palmbomen langs de kustlijn en in het oosten een felgroen regenwoud van 113 vierkante kilometer, werd eind 19de eeuw door de Amerikanen afgepakt van Spaanse kolonialisten. Sindsdien is Puerto Rico formeel Amerikaans grondgebied.

Puerto Rico is geen staat, maar ook niet onafhankelijk. Inwoners krijgen een Amerikaans paspoort, ze mogen wonen en werken in de VS, maar ze mogen vanaf het eiland niet meestemmen met de Amerikaanse verkiezingen. Puerto Rico heeft een eigen gouverneur, maar valt onder de jurisdictie van de VS. Lang fungeerde het eiland als een soort Amerikaanse proeftuin. Bommen, anticonceptiemiddelen en sterilisatietechnieken – ze werden allemaal op Puerto Rico getest, met doden en kankeraandoeningen tot gevolg.

De politieke klasse bouwde door de jaren heen een betere relatie met Amerikaanse geldschieters op dan met de eigen bevolking. Eerst kwamen de suikerbaronnen, daarna de textielbedrijven en de farmaceuten die op het eiland profiteerden van goedkope grond en arbeid. In collectieve voorzieningen werd amper geïnvesteerd.

Financiële lokkertjes

Het eiland struikelt van crisis naar crisis, voortgedreven door corruptie en een serie verwoestende orkanen. Vanwege Amerikaanse hulp bij de wederopbouw staat Puerto Rico bij de VS voor meer dan 70 miljard dollar (65 miljard euro) in het krijt. In de loop der jaren zijn zo’n zes miljoen Puerto Ricanen vertrokken naar Amerikaanse staten als Indiana, Florida en New Jersey, op zoek naar een hogere levensstandaard en betere economische kansen.

Op zoek naar inkomsten, kiest de regering van Puerto Rico voor een controversiële strategie: rijke Amerikanen lokken van het vasteland met onweerstaanbare financiële voordelen. Amerikanen die naar Puerto Rico verhuizen, en er minimaal 183 dagen verblijven, hoeven geen inkomstenbelasting én geen vermogensbelasting te betalen.

Dure sportauto's zijn normaal geworden in het straatbeeld. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Voor veel Puerto Ricanen, van wie bijna de helft onder de armoedegrens leeft, geldt dat niet. Dat leidt tot woede en protest: hun lonen zijn lager, hun geïmporteerde boodschappen duurder, en toch zijn het de rijken die van de voordelen genieten.

Puerto Ricanen voelen zich onderworpen aan moderne kolonisatie. Op straat, thuis, in deze bar: overal gaat het over ‘gringo’s’ die hun land overnemen. Ze zien hun wijken, stranden en jungles veranderen in een speeltuin voor rijke Amerikanen. Alsof hun eiland, in het hart van de Caribische Zee, onder hun voeten wegdrijft. Puerto Rico is in de uitverkoop gezet.

Kindermuseum

Het kindermuseum in Viejo San Juan, een koloniale wijk uit de Spaanse tijd, is volgens Google Maps ‘permanently closed’. Maar leeg is het niet. Voor de deur van het blauwe gebouw staan twee gigantische jeeps – veel groter dan de oude Hyundai’s en Toyota’s die de meeste Puerto Ricanen rijden. Bij de voordeur staat geen naambord, maar een QR-code.

Het museum was al een tijd gesloten toen het werd gekocht door crypto-influencer Brock Pierce (42). Deze van fraude beschuldigde Amerikaanse miljardair kocht op Puerto Rico huizen, hotels, restaurants, een klooster. Hij wordt vaak gesignaleerd met cowboyhoeden, leren jasjes met niets eronder en een ketting met haaientand. Het kindermuseum is een van zijn vele projecten. De nieuwe eigenaar wil het gebouw omtoveren in een ‘virtual reality avontuur’.

Het zijn niet alleen historische plaatsen als het kindermuseum die worden opgekocht en gerenoveerd naar de smaak van de Amerikaanse nieuwkomers. De crypto-ondernemers, investeerders en influencers leggen golfbanen aan, proberen openbare stranden te privatiseren, ze kopen oude schoolgebouwen en soms zelfs hele straten.

Tussen 2018 en 2021 zijn de huizenprijzen in San Juan met 22 procent gestegen. De afgelopen jaren zijn er zo’n vijfduizend Amerikanen naar Puerto Rico verhuisd. Dat lijkt behapbaar op een eiland met 3,5 miljoen inwoners, maar de rijkdom die ze meenemen heeft een ontwrichtend effect.

‘Ze nemen niet alleen het eiland over’, verzucht L Meléndez voor het gesloten kindermuseum, ‘ze wissen onze cultuur en geschiedenis uit.’ L Meléndez (18), die zich identificeert als non-binair, paarse krullen heeft en verderop studeert, is een van de weinige Puerto Ricanen die nog in Viejo San Juan wonen. Al jaren verzet hen zich tegen de komst van Amerikaanse rijken naar het eiland.

Nomar Ortíz (links) en L Meléndez. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Dat Brock Pierce eigenaar is van het museum waar L Meléndez als kind kwam, voelt als een dolksteek. ‘De gentrificatie wordt alleen nog maar erger’, zegt hen. Arme Puerto Ricanen kijken toe hoe rijke Amerikanen de omgeving zo veranderen dat zij hier niet meer kunnen of willen wonen. ‘Ons eiland verandert in een cryptoparadijs’, zegt L Meléndez. ‘Nu al zijn er plekken waar wij niet welkom zijn omdat je er alleen met crypto of nft’s (digitale eigendomsbewijzen, red.) kan betalen. We worden gecryptokoloniseerd.’

De overheid van Puerto Rico bezweert dat de hele bevolking profiteert van het geld dat de Amerikanen meenemen. Onderzoekers spreken dat tegen. ‘De overheid is dienstbaar aan wat in essentie de nieuwe koloniale klasse is’, zegt Hilda Lloréns, antropoloog aan The University of Rhode Island. ‘Het leven van de gemiddelde Puerto Ricaan wordt door hun komst alleen maar duurder.’

Een demonstratie in het oude stadshart van San Juan tegen de stijgende prijzen. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Er gaat op Puerto Rico geen week voorbij zonder lawaaiige demonstraties. Burgers slaan met houten lepels op pannen en trommels. Afgelopen weken gingen nog tientallen inwoners de straat op in Aguadilla, een kustplaats waar het zeewater door nieuwe Amerikaanse bebouwing vervuild raakt. Uit de pastelkleurige huizen en uit autoramen klinkt de geëngageerde rapmuziek van Bad Bunny, die zich uitspreekt tegen corruptie en ‘kolonisatie’ door de VS.

De crypto-ondernemer

‘Waarom ik naar Puerto Rico ben verhuisd en jij hetzelfde moet doen’: online circuleren talloze reclamevideo’s en artikelen met dit soort koppen. Puerto Rico wordt het ‘Caribische Silicon Valley’ genoemd. ‘Het is hier iedere dag zonnig, met een koele oceaanbries.’ Het eiland wordt gepresenteerd als goudmijn voor belastingontwijkers.

Het was precies zo’n artikel dat Christopher Kinchin (48) overhaalde om vanuit Colorado naar Puerto Rico te verhuizen. ‘Ik word slapend op het strand rijk’, zegt hij. Vanavond zit hij in het publiek van Crypto Mondays, een wekelijkse avond in een duur hotel in San Juan, speciaal bedoeld voor mensen zoals hij. Binnen klinkt pianomuziek, het zwembad buiten geeft licht. De zaal zit tjokvol Amerikaanse mannen met bier in de hand die jubelen over blockchain, crypto en nft’s.

Kinchin verkocht in de VS zo veel crypto dat hij een kwart miljoen dollar aan belasting moest betalen. ‘Meer dan wat ik per jaar met mijn baan verdiende.’ Dus zegde hij zijn baan op en verhuisde. Werkeloos in Puerto Rico houdt hij aan het einde van het jaar meer geld over dan mét baan in de VS.

Hij kent de weerstand op het eiland. Op Instagram-pagina’s als ‘Gringo Go Home’, delen Puerto Ricanen foto’s en video’s van Amerikanen. ‘Dat doen socialisten met een hekel aan rijke mensen’, zegt Kinchin. ‘Voor de lokale bevolking is het juist goed dat wij hier geld uitgeven.’

Als ingenieur bekijkt Kinchin problemen vanuit de wetenschap en op basis van feiten, zegt hij, ‘niet zoals zij, vanuit emoties’. Volgens hem is het simpel: wat crypto-investeerders hier in Puerto Rico doen, is legaal. ‘Puerto Ricanen zouden hun woede niet op ons moeten richten’, zegt hij, ‘maar op hun eigen regering.’

Corruptie

Corruptie is op Puerto Rico een groot probleem. Politici die de belangen van het Amerikaanse bedrijfsleven vertegenwoordigen, steken hun dedain voor gewone mensen niet onder stoelen of banken. In 2019 lekten chatberichten uit waarin de toenmalige gouverneur Ricardo Roselló de spot dreef met slachtoffers van de verwoestende orkaan Maria. Na protesten stapte hij op. De FBI arresteerde twee van zijn topambtenaren, die voor meer dan 15 miljoen dollar contracten hadden afgesloten met bevriende bedrijven.

Afgelopen augustus was het weer raak. Roselló’s opvolger, Wanda Garced, werd gearresteerd wegens omkoping. Háár opvolger Pedro Pierluisi, de huidige gouverneur, zou meer dan twee ton aan campagnegeld hebben gekregen van Amerikanen die genieten van de belastingvoordelen, onthulden Puerto Ricaanse journalisten. Ondanks herhaalde verzoeken bleef een reactie van de overheid op deze beschuldigingen uit.

Aan de kusten wordt massaal geïnvesteerd door Amerikaanse crypto-ondernemers. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

De schoondochter van gouverneur Pierluisi helpt als makelaar via Facebook Amerikanen op pad. De nieuwe inwoners op het eiland hebben financiële adviseurs nodig, advocaten, makelaars. Met de komst van de Amerikanen is er een economie ontstaan waar de rijke Puerto Ricanen te veel van profiteren om daar een eind aan te maken. ‘Ze gebruiken ontwikkeling en economische groei als excuus’, zegt antropoloog Lloréns, ‘om slechte beslissingen voor het eiland te nemen.’

De meeste Puerto Ricanen willen helemaal geen sprong naar de toekomst maken met crypto, luxe huizen en virtual reality. Ze willen eerst dat hun heden leefbaar wordt. Dat de elektriciteit niet aan de lopende band uitvalt. Dat hun scholen niet sluiten vanwege massale overheidsbezuinigingen. Dat hun huizen orkaan-proof worden.

Ook door het gebouw van Jorly Flores in Rio Piedras lopen flinke barsten. Maar ze woont er nog. Voor nu. Maanden na de brief weet ze nog steeds niet of ze er kan blijven wonen. ‘Ik heb formeel nog geen nieuw huurcontract gekregen’, zegt ze.

Haar neef, die ze nog niet zolang geleden overhaalde om bij haar in het gebouw te komen wonen, kreeg wel zo’n nieuw contract. Hij is inmiddels vertrokken. ‘Ironisch’, zegt Flores. ‘Hij kwam hier juist omdat hij uit zijn vorige woning was gegooid. Die was ook overgenomen door een rijke Amerikaan.’