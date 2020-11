Amerikaanse ‘Citgo 6’ veroordeeld tot lange celstraffen in Venezuela: oliewitwassers of slachtoffers van ‘juridisch terrorisme’?

De Amuay raffinaderij in Venezuela. Beeld REUTERS

De veroordeling zal de relatie tussen de VS en Venezuela nog verder verslechteren. Onder de regering-Trump waren de betrekkingen al tot een nieuw dieptepunt gedaald. Washington erkent, net als tientallen andere landen, Nicolás Maduro sinds vorig jaar niet meer als president en beschouwt oppositieleider Juan Guaidó als de leider van het land.

De arrestatie van het zestal, topmannen van de Amerikaanse olieraffinaderij Citgo, zorgde indertijd voor veel ophef. Ze vertrokken drie jaar geleden uit hun hoofdkantoor in Texas voor een overleg in Caracas met de top van PDVSA, het staatsoliebedrijf dat Citgo toen bezat. De vergadering bleek echter een excuus om ze naar Venezuela te lokken en ze in de boeien te slaan.

Citgo-president Jose Pereira en zijn vicepresidenten werden vastgezet en beschuldigd van onder andere verduistering en witwassen van miljoenen dollars van het miljardenbedrijf. Citgo was tot 2019, toen de VS de uiterst winstgevende onderneming onder hoede plaatsten van Guaidó, het belangrijkste buitenlandse bezit van Venezuela. Maduro beschuldigde de ‘Citgo 6’, zoals ze in de VS worden genoemd, van verraad. Hij greep hun arrestatie aan voor een grote schoonmaak bij PDVSA.

Geen bewijs

De olietopmannen hebben de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens de advocaat van een van hen zijn ze het slachtoffer geworden van een ‘geopolitiek conflict’. In de bewijsstukken van het OM die de corruptie moesten aantonen, zou zijn naam niet eens zijn genoemd. ‘Dit is het verhaal van een goede kerel, die om de verkeerde redenen tegen zijn wil wordt vastgehouden’, aldus raadsman Jesus Loreto. Een andere advocaat, die drie bestuurders bijstaat, zei dat er ‘totaal geen bewijs’ is overlegd.

De rechtbank dacht daar donderdag anders over. Direct nadat de aanklagers en advocaten waren uitgesproken, werden de mannen schuldig bevonden. Op één na, hebben ze allemaal de Amerikaanse nationaliteit. Pereira kreeg dertien jaar celstraf opgelegd en zijn collega’s moeten acht jaar en tien maanden vastzitten. Een van hen, Tomeu Vadell, schreef onlangs nog in een brief die de gevangenis was uitgesmokkeld dat hij hoopte op vrijspraak.

‘Als recht wordt gedaan, zal ik in staat zijn om mijn leven weer op te bouwen en proberen mijn familie te compenseren voor alle verloren momenten’, aldus de voormalige Citgo-topman. ‘De hoop is groot, geef mij mijn vrijheid.’ Families reageerde geschokt op de veroordelingen. Alirio Rafael Zambrano, wiens twee broers vastzitten, zei tegen persbureau AP dat ze het slachtoffer zijn geworden van ‘juridisch terrorisme’. Net als de andere families, deed hij een beroep op de Amerikaanse regering om ervoor te zorgen dat het zestal snel wordt vrijgelaten.

De Democratische politicus Bill Richardson, VN-ambassadeur onder president Bill Clinton, probeerde dit jaar via onderhandelingen de mannen vrij te krijgen. In de zomer reisde hij naar Caracas waar hij in een gesprek met Maduro vroeg om de vrijlating van het zestal. Verwacht wordt dat Maduro, die hoopt op betere relaties met de VS als Trump is vertrokken, de zaak zal inzetten zodra Joe Biden is aangetreden. Maduro kan de topmannen mogelijk vrijlaten als gebaar van goede wil richting de regering-Biden.