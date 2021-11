Amerikaanse-Chinese klimaatafspraak van ‘grote betekenis’ voor succes klimaattop

Vicevoorzitter van de Europese Unie Frans Timmermans. Beeld AP

‘Dit helpt de sfeer enorm hier. Het creëert momentum in de onderhandelingen.’ De onderhandelingen verlopen vooralsnog traag en moeizaam, hoewel de Britse voorzitter van de klimaattop vrijdagavond een slotakkoord wil hebben.

De verklaring van Washington en Beijing kwam woensdag voor velen als een verrassing. De twee grootste CO2-uitstoters van de wereld beloven nog voor 2030 met aangescherpte CO2-reductieplannen te komen om het doel van het klimaatakkoord van Parijs (minder dan 2 graden temperatuurstijging, streven naar maximaal 1,5 graad) te halen. Timmermans zei dat hij al enkele dagen op de hoogte was van de verklaring.

Succesvolle afronding

‘De vrees was dat een ruzie tussen China en de Verenigde Staten de klimaattop zou blokkeren. Met hun verklaring laten de twee landen zien: we zijn het over heel veel zaken oneens, maar de opwarming van de aarde is een kwestie die alle andere geschillen overstijgt.’ Dat vergroot volgens hem de kans op een succesvolle afronding morgen van de klimaattop.

Timmermans benadrukte dat China en de VS hun afspraak nader moeten invullen. ‘Het maakt nogal wat uit voor de aarde of China in 2029 de CO2-uitstoot terugdringt of in 2025.’ Verifieerbare stappen op weg naar klimaatneutraliteit (geen CO2-uitstoot) in 2060 zijn volgens hem hard nodig. De VS moeten meer duidelijkheid geven over de financiële steun voor de energietransitie in armere landen.

De EU-onderhandelaar wil dat de ontwerptekst van begin deze week voor een slotakkoord zeker niet wordt afgezwakt. ‘Ik zie die tekst liever nog wat scherper.’ In de ontwerptekst worden alle landen opgeroepen volgend jaar met nieuwe klimaatplannen te komen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Vanmiddag zou er een nieuwe ontwerptekst komen.

Armste landen

Verder wil de EU hardere toezeggingen over de 100 miljard dollar klimaathulp per jaar voor de armste landen. Deze landen dreigen een slotverklaring te blokkeren als die miljarden (reeds in 2009 toegezegd) er niet snel komen.

Verder willen de EU-landen strikte afspraken over het toezicht op de uitvoering van klimaatbeloften en een eerlijk marktmechanisme voor de handel in CO2-uitstootrechten. ‘Een kiezel in de schoen’, noemde Timmermans deze kwestie.