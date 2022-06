Amerikaanse bedrijven keren zich tegen abortusverbod en gaan vrouwen helpen

Activisten demonsteren in Washington tegen het abortusverbod. Beeld Getty

De bedrijven reageren daarmee op de chaos die na vrijdag is ontstaan in de Verenigde Staten. Toen verklaarde het Hooggerechtshof de befaamde ‘Roe vs Wade’-uitspraak ongeldig. Amerikaanse staten mogen daardoor opnieuw zelf bepalen of zij abortus willen verbieden. Geschat wordt dat de helft van de staten dat inderdaad zal doen, waarop abortusklinieken overal in het land halsoverkop hun deuren sloten. Vrouwen uit die staten moeten nu naar een andere staat reizen voor een behandeling.

Toen de beslissing van het Hof zich aandiende, liet een aantal bedrijven meteen weten de kosten voor abortusreizen te zullen vergoeden. The New York Times noemt Starbucks, Tesla, Airbnb, Microsoft, Netflix, JPMorgan Chase, Levi Strauss & Co., PayPal en Reddit. Ook Disney, Meta (moederbedrijf van Facebook) en Condé Nast doen mee.

Ondernemers als verdedigingslinie

Met hun beleid kunnen de bedrijven mogelijk nog een beetje druk uitoefenen in de conservatieve staten waarin ze zijn gevestigd. ‘Ondernemers zoals wij zijn mogelijk de laatste verdedigingslinie’, zegt een van hen tegen The New York Times.

Door partij te kiezen, kunnen bedrijven als Tesla, HP en Oracle in de problemen komen. Ze opereren in staten met een keihard abortusverbod. Een lid van het Texaanse parlement, Briscoe Cain, dreigde met een boycot van ‘abortusvriendelijke’ bedrijven door de lokale overheden. Omgekeerd kan het dreigende vertrek van dergelijke bedrijven de lokale regering ook onder druk zetten.

Staten in oorlog

Staten onderling bestrijden elkaar ondertussen. Arizona, Arkansas en Texas proberen de abortuspillen van de buren buiten de deur te houden door het versturen per post strafbaar te maken. Republikeinse parlementariërs in Missouri overwegen een wet in te dienen die ingezetenen van de staat verbiedt over de grens van de staat een abortus te ondergaan. Ook willen zij medische professionals van buiten de eigen staat kunnen bestraffen voor hulp bij abortus. De antiabortusorganisatie Right to Life wil dat zelfs het helpen van een minderjarige bij het regelen van een abortus in een naburige staat strafbaar moet worden.

Liberalen werken op hun beurt aan wetten die patiënten en medische hulpverleners juist moeten beschermen tegen straffen van staten waar abortus is verboden. De gouverneurs van Californië, Washington en Oregon hebben een verklaring opgesteld waarin ze vergaande beschermingsmaatregelen beloven, waaronder een weigering mensen uit te leveren aan staten waar een abortusverbod geldt.

Deze oorlog over verboden en bevoegdheden kan nog geruime tijd duren. The Washington Post citeert docent Greer Donley van de universiteit van Pittsburg, die voorspelt dat het de komende maanden ‘een totale chaos’ zal worden. ‘Elke staat heeft andere wetten. Patiënten zullen volledig in de war raken als ze proberen uit te zoeken waar ze heen moeten. Klinieken die openblijven, zullen worden overspoeld door reizigers van buiten de staat. Het zal een absolute, totale janboel worden.’