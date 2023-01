Amerikaanse bank legt illegaal appende medewerkers boete van meer dan een miljoen dollar op

Morgan Stanley kreeg een boete van 200 miljoen dollar voor het overtreden van archiefregels. De bank wil een deel van de boete verhalen op zijn medewerkers. Beeld Getty Images

De regels van de Amerikaanse beurswaakhond SEC schrijven voor dat al het elektronische zakelijke verkeer van bankiers en beurshandelaren moet worden opgeslagen en gearchiveerd. Dat is nodig om eventueel later onderzoek te kunnen doen naar het reilen en zeilen van banken en hun personeel. In 2013 werd bijvoorbeeld bekend dat Zwitserse, Britse en Amerikaanse banken jarenlang wisselkoersen hadden gemanipuleerd. Bankiers communiceerden met elkaar via online chatrooms met namen als The Cartel of The Mafia.

Met de opkomst van WhatsApp en andere diensten vallen de regels nog gemakkelijker te omzeilen. De berichten zijn versleuteld, waardoor zowel de banken zelf als de toezichthouder het communicatieverkeer niet in kunnen zien. Door de coronapandemie is het thuiswerken bovendien toegenomen en daarmee het gebruik van eigen telefoons en diensten als WhatsApp.

Bankiers hebben de regels van de SEC de afgelopen jaren veelvuldig aan hun dure merklaarzen gelapt. Vorig jaar deelde de SEC en de waakhond van de derivatenmarkt CFTC voor in totaal 2 miljard dollar aan boetes uit aan banken en financiële instellingen voor deze overtreding. Daaronder ook Morgan Stanley, dat een bedrag van 200 miljoen dollar moest betalen.

Morgan Stanley verhaalt dat bedrag, in ieder geval deels, op de werknemers die de overtreding begingen. Volgens The Financial Times heeft de bank boetes van een paar duizend tot meer dan een miljoen dollar opgelegd. Het bedrag is van verschillende factoren afhankelijk: het aantal berichten dat is verstuurd, of de werknemer al eerder is gewaarschuwd en welke functie diegene heeft. De boete wordt ingehouden van het salaris of moet worden terugbetaald uit ontvangen bonussen.

Screenshots doorsturen

Voor zover bekend is Morgan Stanley de eerste bank die werknemers om deze reden zulke hoge boetes oplegt. Er zijn wel bankiers ontslagen, zowel bij Morgan Stanley als bij andere banken. Deutsche Bank heeft bovendien 75 duizend dollar ingehouden op de bonus van het management en JP Morgan heeft van één manager het salaris verlaagd.

Om te voorkomen dat de regels opnieuw overtreden worden, geeft Morgan Stanley personeel nu extra training over het gebruik van persoonlijke en zakelijke communicatiekanalen. Zelfs als het gaat om het afspreken van een tijd en locatie voor een vergadering moet je je werkmail gebruiken, krijgen werknemers bijvoorbeeld te horen.

Deutsche Bank heeft werknemers verplicht een app te installeren die het al het verkeer van andere apps op kan slaan. Werknemers van verschillende banken moeten screenshots maken van hun berichten op hun persoonlijke apparaten en die doorsturen om te laten archiveren.