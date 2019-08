Amerikaanse ambassadeur in Berlijn maakt weinig vrienden in Duitsland

De Amerikaanse ambassadeur in Berlijn Richard Grenell (midden) dreigde vrijdag de Amerikaanse troepen vanuit Duitsland naar Polen te verplaatsen. Beeld Klaus-Dietmar Gabbert

Onder diplomaten in zijn standplaats Berlijn staat de Amerikaanse ambassadeur Richard Grenell bekend als ‘een soort Trump’: confronterend, ondiplomatiek, twitterend alsof zijn leven ervan afhangt. Volgens The Wall Street Journal is de 52-jarige Grenell dan ook de favoriete ambassadeur van de Amerikaanse president.

Vrijdag gooide de diplomaat voor de zoveelste keer de knuppel in het hoenderhok. Hij zinspeelde op de verplaatsing van Amerikaanse troepen vanuit Duitsland naar Polen. Bij wijze van straf. Duitsland kan niet blijven verwachten ‘dat de Amerikaanse belastingbetaler opdraait voor meer dan 50 duizend Amerikanen in Duitsland, terwijl de Duitsers hun handelsoverschot voor binnenlands gebruik aanwenden’.

Grenell doelde op de 35 duizend in Duitsland gestationeerde militairen en 17 duizend mannen en vrouwen die als burgerpersoneel de strijdkrachten ondersteunen. Steen des aanstoots is het Duitse defensiebudget. Anders dan buurland Polen besteedt Duitsland aanzienlijk minder dan 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie. De Duitsers zien dat percentage als een streefcijfer van de Navo, volgens Grenell is het een verplichting.

Diplomatieke rel

Dit voorjaar veroorzaakte Grenell al een diplomatieke rel door zich publiekelijk te beklagen over het ‘onaanvaardbaar’ lage budget. In het parlement klonk zelfs de roep om hem het land uit te zetten, wegens inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

Op zijn eerste werkdag, in mei 2018, had hij Duitse bedrijven al gemaand ‘onmiddellijk’ de transacties met Iran te staken. Sindsdien bekritiseerde hij onder meer het ruimhartige immigratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel (‘er was geen plan, dus het mislukte’), de mogelijke Duitse samenwerking met de Chinese telecomgigant Huawei (de VS zouden niet langer gevoelige informatie delen met Duitsland), en de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland. Hij echode de woorden van Trump himself: ‘Wij beschermen Duitsland tegen Rusland, en Rusland incasseert ondertussen miljarden dollars uit Duitsland’.

Weinig vrienden

Het gunstigste oordeel onder collega-diplomaten luidt dat Grenell een ‘kleurrijke figuur’ is. Ook letterlijk: bij de ambassade hees hij dit jaar de regenboogvlag, het symbool van de lhbti-beweging. Grenell is openlijk homo, hij verschijnt op evenementen soms met zijn partner. Niet vanwege zijn geaardheid, maar omwille van zijn bruuske optreden is hij volgens het weekblad Der Spiegel overigens lang niet altijd een graag geziene gast. ‘Hij heeft weinig vrienden in Duitsland.’

Een welkome verschijning is hij wel in Amerikaanse media, in het bijzonder op de tv-zender Fox News die Trump een warm hart toedraagt. Grenell werkte zelf een tijdlang voor Fox. Diplomatieke ervaring deed hij op als woordvoerder van de Amerikaanse delegatie bij de VN, tijdens het presidentschap van George W. Bush. Onder Trump hoeft hij zich niet langer als een diplomaat te gedragen.