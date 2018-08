Amerikaanse ambassade in Turkije beschoten

De Amerikaanse ambassade in Ankara werd beschoten. Foto AP

De lokale autoriteiten bevestigden maandag dat vanuit een rijdende auto zes kogels zijn afgevuurd. Niemand raakte gewond. Drie kogels raakten de ijzeren deur en een raam van de beveiligingspost bij de ingang. Onbekend is nog om hoeveel verdachten het gaat. Ze slaagden erin te ontkomen. De politie is op zoek naar de daders en de witte wagen waarin ze zaten.

David Gainer, de woordvoerder van de Amerikaanse ambassade, bedankte de Turkse politie voor de snelle reactie. Op beelden van de omroep Haberturk is te zien dat agenten de schade opnemen en de ingangen van het gebouw inspecteren. Er zijn patroonhulzen gevonden. De ambassade is deze week dicht in verband met het Offerfeest. Het pand was, net als het consulaat in Istanbul, al vaker het doelwit van militanten. De bedreigingen zijn legio. De betrekkingen tussen de VS en Turkije zijn zeer gespannen. De regeringen van beide landen hebben onder meer een conflict over de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die in Turkije op beschuldiging van terrorisme wordt vastgehouden.