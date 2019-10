Amerikaanse agent die promotie misliep wegens geaardheid, krijgt 20 miljoen dollar

Sergeant Keith Wildhaber tijdens de rechtszaak in St. Louis County. Beeld AP

In 2017 klaagde Wildhaber St. Louis County (Missouri) aan wegens discriminatie. De jury gaf Wildhaber gelijk, en kende hem bijna 20 miljoen dollar toe.

‘We wilden een signaal afgeven’, zei de voorzitter van de jury volgens de St. Louis Post-Dispatch. ‘Wie discrimineert, zal daarvoor boeten. Je kunt niet het onverdedigbare verdedigen.’ De leiding van de politie gaat op de schop, zei Sam Page van St. Louis County. Binnenkort worden nieuwe politiecommissarissen aangesteld, aldus Page.

Wildhaber zou op zijn geaardheid zijn aangesproken door politiecommissaris John Saracino. Die ontkent. Maar uit de rechtszaak bleek dat op het bureau een homofobe sfeer hing. Zo stelde een getuige dat ook andere leidinggevenden zeiden dat de geaardheid van Wildhaber te zichtbaar was. De plaatsvervangend politiechef zou hebben gezegd dat de Bijbel homoseksualiteit verafschuwt.

Wildhaber diende in 2016 een klacht in bij de Missouri Commission on Human Rights. Een maand na de melding werd Wildhaber overgeplaatst naar een ander politiedistrict, zo’n 40 kilometer verderop, waar hij diensten van 8 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends moest draaien. Voor zijn klacht werkte Wildhaber voornamelijk ’s middags.