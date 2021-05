Amerikaanse aanklager: moordpartij in Atlanta was ‘hate-crime’

Aziatische Amerikanen ervaren meer discriminatie sinds het presidentschap van Donald Trump, volgens de Democratische senator Michelle Au. Beeld EPA

De 22-jarige Robert Aaron Long wordt beschuldigd van moord op in totaal acht personen. Hij sloeg op 16 maart toe in massagesalons in de regio Atlanta. Het bloedbad was een schok voor de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap. Long zelf ontkende dat hij uit racisme handelde. Hij zei dat hij problemen had met een seksverslaving en dat hij zijn ‘verleidingen’ wilde ‘uitschakelen’.

De Amerikaanse staat Georgia, waar Atlanta de hoofdstad van is, heeft sinds vorig jaar een speciale wet voor haatmisdrijven. Georgia was een van de weinige staten die nog geen speciale wetgeving had voor misdrijven waarbij onder meer de achtergrond of het geslacht van de slachtoffers een rol spelen.

De wet lag jarenlang op de plank, maar kreeg politiek momentum na de moord op een zwarte man in de stad Brunswick. Vorige zomer werd het voorstel met brede steun aangenomen. Door haatmotieven van de dader te betrekken in de strafzaak, kan de strafmaat worden verzwaard. In dit geval kan dit zelfs de doodstraf tot gevolg hebben.

Het zou de eerste veroordeling voor haatmisdrijven in Georgia worden. Volgens de Democratische senator Michelle Au, zelf van Aziatische afkomst, is het een belangrijke wet. Er is scepsis over haatmisdrijven tegen Aziatische Amerikanen, omdat ze gezien worden als ‘modelminderheden’, zei de senator tegen persbureau Associated Press. Maar sinds het coronavirus en het presidentschap van Donald Trump, die specifiek naar het virus verwees als een ‘Chinees virus’, ervaren Aziatische Amerikanen meer discriminatie, aldus Au.

Het gebruik van de wet in een rechtszaak zet een belangrijk precedent, denken juridische experts. Zelfs als de rechter een racistisch motief niet bewezen acht, kan de aanklager terugvallen op een seksistisch motief: alle slachtoffers waren vrouwen.