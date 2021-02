Amerikaans rapport: Saoedische kroonprins zat achter moord op journalist Khashoggi

Beeld REUTERS

De machtigste man van Saoedi-Arabië zag de vermoorde criticus van het regime als een bedreiging voor het koninkrijk. Volgens de Amerikaanse geheime dienst keurde hij de plannen goed die uiteindelijk leidden tot de moord op Khashoggi, die spoorloos verdween tijdens een uitgelokt bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul in oktober 2018, en daar vermoedelijk door een speciaal commando is vermoord.

Het is volgens het Amerikaanse inlichtingenrapport ‘uiterst onwaarschijnlijk’ dat een riskante en complexe operatie als deze werd uitgevoerd zonder instemming danwel autorisatie van Bin Salman. De kroonprins heeft al enkele jaren ‘absolute controle’ over het Saoedische veiligheids- en inlichtingenapparaat.

De belangrijkste conclusie van het vrijgegeven rapport, die over de betrokkenheid van Bin Salman, werd al alom verwacht. Amerikaanse inlichtingenexperts zouden die al kort na de moord op Khashoggi, een in de Verenigde Staten gevestigde criticus van Bin Salmans autoritaire machtspolitiek, hebben getrokken.

De vrijgave zet de regering-Biden onder druk om Saoedi-Arabië verantwoordelijk te stellen voor een moord die internationaal verontwaardiging opriep. Volgens bronnen rond het Witte Huis zullen de VS vrijdag inreisverboden en andere sancties instellen tegen 76 Saoedische betrokkenen, maar niet tegen Bin Salman zelf.

President Biden heeft zich in het verleden kritisch betoond op Saoedi-Arabië, maar de oliestaat is voor de VS als de belangrijkste Arabische bondgenoot ook een cruciale strategische partner in het Midden-Oosten, onder meer tegenover Iran. Biden belde donderdag nog met de Saoedische koning Salman, waarin hij het belang van de mensenrechten ter sprake bracht. Onduidelijk is of toen ook de zaak-Khashoggi is besproken.

Saoedi-Arabië wijst de bevindingen van de Amerikanen van de hand. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft de moord op Khashoggi een afschuwelijke misdaad die is gepleegd door een groep die alle wettelijke regels heeft geschonden, maar heeft kroonprins Mohammed bin Salman de operatie niet goedgekeurd.