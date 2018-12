Amerikaans OM wil toch langere celstraf voor vroegere advocaat en ‘fixer’ Trump

Cohen wordt beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Die laatste tenlastelegging heeft te maken met het zwijggeld dat Cohen betaalde aan de voormalige pornoactrice Stormy Daniels en aan andere vrouwen die verklaarden ooit een affaire te hebben gehad met de huidige Amerikaanse president.

Cohen had schuldig gepleit en zich bereid verklaard om samen te werken met justitie, met het oog op strafvermindering of zelfs immuniteit. Het advies dat nu uitgesproken is, duidt erop dat Cohen toch niet volledig met de onderzoekers heeft meegewerkt. De voorgenomen strafmaat is niet veel minder dan de normale straf voor de feiten waarvoor hij terechtstaat.