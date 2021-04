Amerikaans ministerie van Justitie start onderzoek naar politie Minneapolis

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland kondigt een onderzoek aan naar de cultuur en het gedrag van de politie in Minneapolis. Beeld EPA

De autoriteiten in Washington willen onder meer weten of er bij de politie van Minneapolis sprake is van een patroon van ‘ongrondwettelijke of illegale praktijken’, zoals buitensporig geweld of discriminatie. Ook de opleiding en de interne controlemechanismes worden tegen het licht gehouden.

Het vonnis tegen Chauvin werd dinsdag door velen met gejuich, tranen en vooral opluchting ontvangen. Zwarte Amerikanen hadden verwacht dat het rechtssysteem hen weer in de steek zou laten: de politie wordt in de Verenigde Staten zelden aangeklaagd voor sterfgevallen bij arrestaties of in de politiecel. President Biden noemde de schuldigverklaring door de jury ‘een grote stap in de strijd tegen het wijdverbreide racisme in de VS. Maar het is niet genoeg.’

Niet oplossen

Dat werd herhaald door de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland, die het onderzoek aankondigde: het vonnis alleen zal de mogelijk systematische problemen van de politie in Minneapolis niet oplossen. Om het onderzoek tot een succes te maken, moeten volgens de minister zowel de politie, als de gemeenschap van de stad hieraan meewerken. Als er onwettige patronen of praktijken worden geconstateerd, zal hij een openbaar rapport uitbrengen, en een civiele rechtszaak aanspannen, verklaarde Garland.

De minister zei eerder al dat hij de aanpak van wangedrag door de politie tot prioriteit zou maken. De vorige regering, onder president Donald Trump, beperkte de rol van de nationale overheid bij de controle van en het onderzoek naar wangedrag van de politie. Dat beleid heeft het ministerie van Justitie teruggedraaid.

Het ministerie kondigde eerder aan te zullen onderzoeken of agenten in Minneapolis de mensenrechten van de 46-jarige Floyd hebben geschonden. Dat onderzoek loopt nog.