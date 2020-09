Amerikaans ministerie van Justitie beschermt Trump tegen rechtszaak

E. Jean Carroll Beeld AP

Nadat Carroll vorig jaar naar buiten kwam met haar verhaal, zei Trump dat ze loog. Hij zou haar helemaal niet gekend hebben en was bovendien ‘zijn type niet’. Die reactie bleek wat wankel: er is een foto uit de jaren tachtig, waarop hij tijdens een feestje tegenover haar staat. Carroll noemde zijn ontkenning een leugen en klaagde hem in New York aan voor smaad.

Carroll bewaarde de jurk die ze tijdens het incident in het pashokje droeg. Volgens haar zouden er spermavlekken van Trump op zitten en ze stuurde aan op een dna-onderzoek. Trumps advocaten hebben zich daar maanden tegen verzet met het verweer dat de president onschendbaar is. Een maand geleden werden ze echter in het ongelijk gesteld en het moment naderde dat Trump een verklaring zou moeten afleggen en zijn dna zou moeten afgeven.

Barr kaapt zaak weg

De advocaten hadden tot dinsdag om hoger beroep aan te tekenen: precies de dag waarop het ministerie van Justitie Trump te hulp schoot. Met een door drie juristen ondertekende petitie kaapte justitieminister Bill Barr de zaak weg. Het argument: Trump handelde niet als privépersoon, maar ‘binnen het bereik van zijn functie’ toen hij de aantijgingen ontkende.

Om die reden, schrijven de juristen, ‘dienen de Verenigde Staten een notice of removal in (een ‘kennisgeving van verwijdering’) om president Trump te vervangen door zichzelf’. Met andere woorden: Amerika ontkent E. Jean Carroll te hebben verkracht.

Als de rechter dit toelaat, kan dat vergaande gevolgen hebben. De Federal Employees Liability Reform and Tort Compensation Act van 1988 treedt dan in werking, die federale ambtenaren absolute immuniteit geeft tegen smaadaanklachten. Dan zal de rechtszaak tegen Trump – die dan een rechtszaak tegen Amerika is geworden – waarschijnlijk worden geseponeerd, aldus Steve Vladeck, hoogleraar rechten aan de universiteit van Texas in Austin.

‘Schokkend’

‘Zelfs in de wereld van vandaag is dat argument schokkend’, zei Roberta Kaplan, de raadsvrouw van Carroll dinsdagavond. ‘Het beledigt me als advocaat, maar als burger beledigt het me nog meer. Trumps pogingen om de macht van de Amerikaanse regering te gebruiken en daarmee zijn verantwoordelijkheid te ontlopen voor zijn privéwangedrag, is zonder precedent. Het laat nog duidelijker zien hoever hij wil gaan om te voorkomen dat de waarheid boven tafel komt.’

Carroll zei in een verklaring dat dit ‘toont hoe Trump al het mogelijk zal doen (…) om te voorkomen dat een jury ooit kan beslissen wie van ons tweeën liegt’.

De manoeuvre laat opnieuw zien waarom minister Barr soms als Trumps persoonlijke advocaat wordt beschouwd. In profielen wordt hij vaak vergeleken met Roy Cohn, de advocaat die in de jaren zestig, zeventig en tachtig voor diverse politici en maffiabazen lastige zaakjes opknapte.