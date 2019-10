Amerikaan verdacht van ontucht met Rotterdams meisje blijft voorlopig vastzitten

James B. in de rechtbank. Hij wordt verdacht van het plegen van ontucht met een 12-jarig Rotterdams meisje. Beeld Alois Oosterwijk / ANP Graphics

Met een verwonderde blik stapt James B. woensdagochtend zittingszaal 35 van de Rotterdamse rechtbank binnen. ‘Where do I go?’, vraagt hij aan niemand in het bijzonder. Het Amerikaanse accent verraadt zijn afkomst. Op zijn lichtblauwe T-shirt staan enkele hoogtepunten van de stad Washington DC.

Eind juni was de beeltenis van de 50-jarige B. ineens in heel Nederland bekend. De politie verspreidde de foto van de toen nog naamloze, Engelse sprekende man in verband met de vermissing van een 12-jarig meisje uit Rotterdam. Een dag na het uitgeven van een Amber Alert troffen agenten haar met B. aan op een Rotterdamse hotelkamer. Op het lichaam van het meisje is dna van B. aangetroffen. Justitie verdenkt hem van ontucht met het meisje en onttrekking aan het wettig gezag. B. ontkent alle beschuldigingen.

Op de foto die de politie verspreidde draagt B. een pet. Het beeld was gevangen door een camera op Schiphol, waar hij die dag vanuit de VS was geland. In de Wallen, coffeeshops of de molens in Kinderdijk had B. geen interesse: hij reisde meteen door naar het Centraal Station in Rotterdam, waar hij had afgesproken met het 12-jarige meisje. Volgens justitie gaf hij haar daar het nummer en de sleutel van zijn hotelkamer. Wellicht zou het te veel zijn opgevallen als de slonzig ogende Amerikaan en het meisje met de witte jurk met het bloemenpatroon samen de lobby waren binnengelopen.

Virtueel paarden verzorgen

Tegen de leraar op school had het meisje die dag gelogen dat ze een afspraak had met de orthodontist. Toen ze ’s middags niet meer thuiskwam, pakte de politie de zaak meteen groots aan. Familieleden hadden de politie toen al gewezen op de chatcontacten die het meisje met B. zou hebben gehad.

De Amerikaan had het meisje leren kennen via Star Stable, een populair onlinespel waarin 15 miljoen meisjes en meiden van over de hele wereld hun verzameling paarden moeten verzorgen, trainen en berijden. Dat alles gebeurt op Jorvik, een eiland dat volgens de Zweedse makers van het spel garant staat voor ‘eindeloze avonturen’. Gratis zijn die avonturen echter niet: na de eerste vijf levels moeten de gebruikers ‘star coins’ kopen om nieuwe avonturen te kunnen beleven.

De beschuldigingen tegen B. werpen vragen op over de kwetsbaarheid van kinderen die deelnemen aan een spel waarin het gebruik van de chatfunctie zo wordt aangemoedigd. ‘Het aanbieden van een veilige omgeving voor al onze spelers is voor ons bij Star Stable van uiterst belang’, benadrukken de Zweedse makers op de website van het spel. Zo vragen ze gebruikers nooit hun persoonlijke gegevens te delen en raden ze ouders aan dit ook met hun kinderen te bespreken.

Moeiteloos infiltreren

Toch kon B. schijnbaar moeiteloos infiltreren in de groep online-paardenmeisjes die vooral oog hadden voor het borstelen en voeden van hun digitale veulens. Met het meisje van 12 voerde hij sinds januari steeds explicietere gesprekken, aldus het OM. In de chatbox van Star Stable, maar ook via een Facebookaccount waarvan hij volgens justitie de inhoud heeft gewist. Hoe het mogelijk was dat B. seksueel getinte berichten kon sturen aan het meisje, wordt momenteel onderzocht. In Zweden (bij Star Stable) en de VS (Facebook) opgevraagde chatgesprekken heeft de politie inmiddels binnen.

Op Sinterklaasdag dient de volgende zitting. B. blijft tot die tijd vastzitten, ondanks het betoog van zijn advocaat dat hij geen strafblad heeft en nergens heen kan omdat het OM zijn paspoort heeft ingenomen. De rechters denken er, net als de officier van justitie, anders over: omdat B. zonder paspoort door Europa zou kunnen reizen, is er volgens hen sprake van vluchtgevaar. De rechtbank denkt dat er bovendien een kans is dat B. in herhaling valt, omdat hij zijn actie met het meisje ‘planmatig’ heeft opgebouwd.