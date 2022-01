Amerikaan krijgt als eerste in de wereld hart van een varken

Bennett stemde in met de harttransplantatie, hoewel hij wist dat het nog nooit eerder met succes was uitgevoerd. Beeld AP

Hartchirurgen van de Universiteit van Maryland, waar de operatie werd uitgevoerd, spreken van een historische ontwikkeling in de zoektocht om organen van dieren te gebruiken voor de mens. In zeven uur tijd werd het varkenshart ingebracht in het lichaam van de doodzieke David Bennett uit de staat Maryland, vlakbij Washington DC.

‘Deze operatie is een doorbraak en het brengt ons een stap dichter bij het oplossen van het tekort aan organen’, aldus Bartley Griffith, die de transplantatie uitvoerde. ‘Er zijn gewoonweg niet genoeg menselijke donorharten beschikbaar voor de lange lijst van hartpatiënten. We zijn voorzichtig optimistisch dat deze historische operatie een belangrijke nieuwe optie voor patiënten kan worden in de toekomst.’

Bennett stemde in met de harttransplantatie, hoewel hij wist dat het nog nooit eerder met succes was uitgevoerd. Ook werd hij erop gewezen dat de risico’s heel groot waren en dat hij binnen korte tijd kon overlijden, onder andere omdat zijn lichaam het varkenshart zou afstoten. Hij kwam vanwege zijn ernstige ziekte niet in aanmerking voor een gewone harttransplantatie. Toen Griffith en zijn collega’s hem wezen op de mogelijkheid dat hij bij wijze van experiment een varkenshart kon krijgen, zei hij meteen ‘ja’.

‘Wilde gok’

‘Het was óf doodgaan of deze transplantatie doen’, zo zei hij volgens de chirurgen een dag voor de operatie. Bennett lag de afgelopen maanden in een ziekenhuisbed, verbonden aan een hart-longmachine. Het was een kwestie van tijd voor hij dood zou gaan. Bennett: ‘Ik wil blijven leven. Ik weet dat het een wilde gok is, maar het is mijn laatste mogelijkheid. Ik kijk er naar uit om uit bed te stappen als ik helemaal hersteld ben.’

Griffith en zijn collega’s zijn al blij dat Bennett de eerste drie dagen zonder problemen heeft doorstaan en dat het lichaam nog geen ernstige afweerreacties heeft laten zien. Maar ze waarschuwen dat de komende dagen en weken cruciaal zullen zijn. ‘Het werkt en het ziet er allemaal normaal uit’, aldus Griffith tegen de New York Times. ‘We zijn opgewonden, maar we weten niet wat morgen ons zal brengen. Dit is nooit eerder gedaan.’

De federale dienst FDA (Food and Drug Administration) moest toestemming geven voor de transplantatie. Dit is vereist wanneer een experimenteel medisch product de enige mogelijkheid is voor een patiënt wiens leven ernstig in gevaar is. Zo’n 110 duizend Amerikanen staan nu op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. Ruim zesduizend overlijden omdat er niet op tijd een orgaan voor ze beschikbaar is. Een kleine 42 duizend patiënten kregen vorig jaar wel met succes een transplantatie. Bij de helft ging het om een niertransplantatie.