Amerikaan die varkenshart ontving twee maanden na operatie overleden

‘Het was óf doodgaan of deze transplantatie doen’, zei Bennett volgens de chirurgen voor de operatie. Met een van hen ging hij voor de ingreep op de foto. Beeld EPA

Na de geslaagde operatie op 7 januari van dit jaar spraken medici de hoop uit dat xenotransplantatie – het gebruik van genetisch gemodificeerde dierlijke organen – de oplossing zou kunnen vormen voor het tekort aan orgaandonoren. Die hoop is met Bennett’s overlijden overigens niet vervlogen: de artsen melden dat ze hebben geleerd ‘dat het genetisch gemodificeerde varkenshart kan functioneren in het menselijk lichaam.’

Aanvankelijk leek alles goed te gaan: Bennett’s lichaam stootte het genetisch gemodificeerde varkenshart niet af en hij maakte het goed. Het ziekenhuis van de Universiteit van Maryland, waar Benett de operatie onderging, schrijft dat het hart enkele weken goed werkte en dat er geen tekenen waren dat zijn lichaam het afwees.

Bennett kon na de operatie zijn familie zien en aan zijn herstel werken. Hij keek de Super Bowl en wilde vooral graag terug naar zijn hond Lucky. Enkele dagen voor zijn overlijden afgelopen maandag begon zijn toestand echter achteruit te gaan. Waar dat aan lag, meldt het ziekenhuis niet.

Artsen zijn Bennett dankbaar

De patiënt, die leed aan ernstige hartritmestoornissen en niet in aanmerking kwam voor een gewone transplantatie, was volgens het ziekenhuis ‘volledig geïnformeerd over de risico’s van de procedure, en dat het een experimentele procedure betrof met onbekende risico’s en baten.’ De Amerikaanse Food and Drug Administration had noodtoestemming voor de procedure verleend.

‘Het was óf doodgaan of deze transplantatie doen’, zei Bennett volgens de chirurgen voor de operatie. Over de keuze hoefde hij dan ook niet lang na te denken. Hij lag op dat moment al enkele maanden in het ziekenhuis aan een hart-longmachine, en zijn overlevingskansen zonder transplantatie waren nihil. Bennett: ‘Ik wil blijven leven. Ik weet dat het een wilde gok is, maar het is mijn laatste mogelijkheid. Ik kijk er naar uit om uit bed te stappen als ik helemaal hersteld ben.’

De artsen zijn Bennett dankbaar ‘voor zijn unieke en historische rol’, waarmee hij bijdraagt aan de kennis over xenotransplantaties. De procedure heeft volgens hen tot ‘waardevolle inzichten’ geleid die andere artsen kunnen gebruiken ‘om resultaten te verbeteren en mogelijk levensreddende voordelen te bieden aan toekomstige patiënten.’ Ook zelf gaan ze door: ‘We blijven optimistisch en rekenen erop dat we ons werk voort kunnen zetten in klinische proeven.’