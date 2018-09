Amerika zet zich schrap voor orkaan Florence

De Amerikaanse autoriteiten hebben ruim één miljoen mensen aan de oostkust van de Verenigde Staten geadviseerd te vertrekken vanwege de naderende orkaan Florence. De krachtige orkaan wordt donderdag aan land verwacht in North en South Carolina. Daar is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen, net als in Virginia en Maryland.

Henry McMaster, gouverneur van South Carolina, schat dat alleen al in zijn staat een miljoen inwoners langs de kust hun heil hogerop moeten gaan zoeken. In North Carolina gaat het vooralsnog om 50.000 evacués die op de langgerekte eilanden wonen voor de kust. Verwacht wordt dat op deze Outer Banks meer eilandbewoners hun huis zullen moeten verlaten. Grote golven klappen daar al neer op de wegen die achter de duinen liggen. Er wordt gevreesd voor een metershoge stormvloed.

De orkaan is inmiddels door het National Hurricane Center (NHC) opgeschaald naar een categorie 4 orkaan, de een na krachtigste kwalificatie. Volgens het NHC snelt de orkaan met winststoten tot 209 kilometer per uur af op de staat North Carolina, al is de koers lastig exact te voorspellen. Zulke krachtige orkanen zijn zeldzaam in dit deel van de VS, aan de zuidkust komen ze vaker voor.

Amerikaanse verzekeraars gingen maandag vooruitlopend op flinke schade alvast omlaag op de beurs. In 1989 kwam orkaan Hugo in South Carolina aan land. Die orkaan was ook ingeschaald in de vierde categorie en zorgde voor - omgerekend naar de huidige waarde van de dollar - 14,1 miljard dollar schade. Onderzoeksinstituut Enki Research houdt nu rekening met bijna het dubbele en verwacht 27 miljard dollar schade door Florence.