Amerika wil energiecentrales dwingen de uitstoot te beperken

De Trans-Alaska pijpleiding voor het transport van ruwe olie. De Verenigde Staten zijn na China ’s werelds grootste klimaatvervuiler. Beeld Getty

‘We stellen nieuwe technologiestandaarden voor’, verklaarde Michael Regan, hoofd van EPA, ‘die de uitstoot zullen verminderen, de gezondheid beschermen én onze planeet beschermen.’ De Verenigde Staten zijn na China ’s werelds grootste klimaatvervuiler. Energiecentrales zijn verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot. Door ze te dwingen CO2-afvangapparatuur te installeren, kan de uitstoot worden beperkt. Energiebedrijven die weigeren mee te doen, moeten hun deuren sluiten, aldus het plan.

Milieugroeperingen en wetenschappers waarschuwen al langer dat er drastische stappen moeten worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit is de meest ambitieuze poging van de Biden-regering hiertoe. De VS hebben eerder al gezegd tegen 2035 de netto-uitstoot van de energiesector tot nul te willen terugbrengen. De nieuwe plannen zouden de uitstoot van kolencentrales en nieuwe gascentrales tussen 2028 en 2042 met 617 miljoen ton kunnen verminderen.

Over de auteur

Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

‘Als je kijkt naar wat er wordt voorgesteld,’ zei Ali Zaidi, de klimaatadviseur van het Witte Huis, op donderdag, ‘is dit absoluut in lijn met de doelstellingen van de president.’

Juridische vragen

Het is nog maar de vraag of het plan haalbaar is. De plannen kunnen de energie-industrie zo’n 10 miljard dollar kosten. Bedrijven zullen alles op alles zetten om nieuwe richtlijnen aan te vechten bij de rechter. America’s Power, een club die de kolenindustrie vertegenwoordigt, liet weten dat het voorstel ‘een aantal juridische vragen oproept’, waaronder of EPA de bevoegdheid heeft om dit soort ‘technologieën af te dwingen’.

Progressieve kiezers van Joe Biden zullen blij zijn dat er in Washington D.C. nieuwe klimaatplannen zijn gesmeed. Biden bezwoer in 2020 de ‘groenste president ooit’ te worden. ‘Geen boringen meer op federale grond’, zei hij. Vorig jaar zette hij zijn handtekening onder de Inflation Reduction Act, de investering van ruim 400 miljard euro gericht op schone energie. Maar tegelijkertijd werden zijn klimaatambities getemperd door de hoge gasprijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De president voelde zich gedwongen om toch ook weer uit te wijken naar kolen, olie en gas. In maart kreeg Biden bakken kritiek over zich heen omdat hij zijn fiat gaf aan het omstreden Willow-project van olieconcern ConocoPhillips. In het noordwesten van Alaska mocht het bedrijf op drie plekken gaan boren naar olie, goed voor zo’n 600 miljoen vaten. Critici waarschuwden dat nieuwe investeringen in fossiele energie weer tot extra uitstoot zouden leiden, die de wereld zich op dit moment niet kan veroorloven.