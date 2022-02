Amerika’s ‘nationale vogel’ massaal vergiftigd door loden kogels van slordige jagers

Een Amerikaanse zeearend vangt een vis bij Mill Pond, New York. Bijna de helft van de populatie sterft of lijdt aan de gevolgen van loodvergiftiging, zo stellen Amerikaanse onderzoekers. Beeld Getty Images

Dat roofvogels - net als andere roofdieren - wereldwijd slachtoffer worden van loodresten, was al langer bekend. Het lood krijgen ze op verschillende manieren binnen; de belangrijkste oorzaak is het eten van prooidieren die door jagers zijn geschoten met loodhagel. De vogels krijgen het lood binnen door het eten van het karkas van het prooidier, of van de ingewanden van geschoten dieren die jagers in het veld achterlaten. Ook kunnen prooidieren lood hebben binnengekregen door het inslikken van losse korreltjes loodhagel of - in het geval van waterwild - resten van visgerei uit de hengelsport.

Niet altijd leidt loodconsumptie direct tot sterfte, maar volgens de nu gepubliceerde studie leidt loodvergiftiging al met al per jaar tot een rem op de populatiegroei van 3,8 procent bij de Amerikaanse zeearend en van 0,8 procent van de steenarenden. Een nieuwe bedreiging voor Amerika’s ‘nationale vogel’, die na een dreigend uitsterven aan het begin van deze eeuw aan een opmars bezig was.

De Amerikaanse onderzoekers, onder meer van de onderzoeksinstantie U.S. Geological Survey, noemen hun studie in het wetenschappelijk tijdschrift Science de eerste die een totaalbeeld geeft van de sterfgevallen door loodvergiftiging bij roofvogels. Eerdere onderzoeken waren enkel lokaal of betroffen slechts enkele specifieke gevallen. De onderzoekers bestudeerden bloedmonsters van 1.210 arenden van beide soorten, uit 38 Amerikaanse staten, inclusief Alaska, waar veel zeearenden zalm uit rivieren vissen. Op basis daarvan concluderen ze dat bijna 50 procent van de bemonsterde vogels herhaaldelijk lood heeft binnengekregen.

Nederlandse jacht

De vergiftigingen doen zich vooral voor in de wintermaanden, omdat het voor roofvogels dan moeilijker is om levende prooien te vangen. In het jachtseizoen is vaker en makkelijker dood of aangeschoten wild met loodhagel in het lijf te vinden. De hoogste concentraties lood werden aangetroffen in de oudste exemplaren, een bewijs dat het zware metaal zich opstapelt in het lichaam van de vogels. In Nederland is jagen met loodhagel al sinds de jaren negentig verboden, maar niet het bezit ervan. Dat bezit is toegestaan voor bijvoorbeeld jacht in het buitenland, zo meldt de website van de Nederlandse Jagersvereniging.

Bij de Werkgroep Zeearend, die ecologisch onderzoek doet naar de zeearend in Nederland, bestaat al langer het plan Nederlandse zeearenden – die in uiterlijk verschilt van de Amerikaanse – te onderzoeken op verschijnselen van loodvergiftiging. Hoewel de werkgroep niet kan uitsluiten dat sommige jagers nog altijd gebruikmaken van loodhagel, kampen roofvogels in Nederland ook met vergiftiging door andere oorzaken, zegt werkgroeplid Stef van Rijn. ‘Er wordt massaal gif gebruikt in de landbouw, dat zich ophoopt in sommige prooidieren. Soms zijn er gevallen van acute vergiftigingen van prooidieren, vaak met gif bedoeld om vossen mee te doden. Maar de eerste aaseters die daarop afkomen zijn vaak de aaseters onder de roofvogels, zoals buizerds, raven, kraaien en rode wouwen.’

De Europese Unie werkt aan een verbod op loodhoudende munitie en visgerei. Dat zou volgens schattingen zo’n 1,7 miljoen ton schadelijk loodafval in de natuur moeten voorkomen in 2040.