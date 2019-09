Amerika’s grootste winkelier Walmart legt munitieverkoop aan banden, NRA reageert woedend

Wapenverkoop in een Walmart (archiefbeeld). Beeld Getty Images

Walmart, ooit opgericht door fervent jager Sam Walton, schaart zich hiermee in een groeiend rijtje van bedrijven in de VS die vinden dat de politiek actie moet ondernemen om nieuwe, grootschalige schietpartijen te voorkomen.

Vorige maand werden twee Walmart-supermarkten opgeschrikt door een schietpartij, onder andere in El Paso, Texas. ‘Het is duidelijk voor ons dat de status quo onacceptabel is’, aldus topman Doug McMillon in een brief aan zijn medewerkers. Maar het schrijven van McMillon, die de Walmart in El Paso bezocht nadat Patrick Crusius daar op 3 augustus dit jaar 22 personen had doodgeschoten, was amper bekend of hij werd door de NRA gekielhaald.

‘Het is schandelijk om te zien dat Walmart toegeeft aan de druk van de antiwapen-elites’, aldus de wapenlobbyorganisatie. ‘De waarheid is dat Walmarts acties ons niet veiliger maken. In plaats van de crimineel de schuld te geven, heeft Walmart ervoor gekozen de Amerikanen die zich aan de wet te houden tot slachtoffer te maken.’

Het besluit van de winkelgigant zal Amerika inderdaad niet echt veiliger maken. Walmart probeert zich al jaren uit de wapenverkoop terug te trekken. In bijna de helft van de ongeveer vijfduizend winkels wordt nog wapens verkocht. Slechts 2 procent van de wapens die jaarlijks in de VS over de toonbank gaan, is afkomstig uit een winkel van Walmart. In 49 staten kan sinds de jaren negentig al geen handwapen meer worden gekocht bij de keten. In de enige staat waar dit nu nog kan, Alaska, wordt binnenkort de verkoop stopgezet.

"The truth is @Walmart’s actions today will not make us any safer. Rather than place the blame on the criminal, Walmart has chosen to victimize law-abiding Americans." ➡️ https://t.co/33Fvbn0GKF #walmart pic.twitter.com/jzg1D0OkDR NRA

AR-15-geweer in de ban

Walmart besloot jaren geleden ook de AR-15 in de ban te doen, het half-automatische geweer dat bij veel schietpartijen is gebruikt. De winkelketen heeft wel een behoorlijk aandeel in de munitiemarkt, zo’n 20 procent. Door de maatregelen van McMillon zal dit dalen naar 6 tot 9 procent. De winkelketen wil zich nu voornamelijk gaan richten op de verkoop van jacht-en sportgeweren.

Behalve in El Paso was vorige maand ook een Walmart in Mississippi het toneel van een schietpartij. Een boze werknemer schoot toen twee collega’s dood. ‘Wij zullen nooit meer hetzelfde zijn’, aldus McMillon in zijn brief. Hij roept de politici in Washington op het ‘gezonde verstand’ te gebruiken en een strengere controle van wapenkopers mogelijk te maken. De NRA wijst dit echter af. ‘Het Congres en de regering moeten optreden’, benadrukt de Walmart-baas.

Voorstanders van wapenbeperkende maatregelen hopen dat de besluiten van Walmart en andere wapenverkopers de politiek onder druk zullen zetten om eindelijk in actie komen. Eerder besloten al sportketen Dick’s Sporting Goods en supermarktketen Kroger de handel vaarwel te zeggen. Ook Kroger wil, net als Starbucks en hamburgerketen Wendy’s, dat haar klanten liever niet openlijk een wapen dragen in de winkel.

‘Ik ben dankbaar dat Walmart heeft gekozen voor de veiligheid van families’, twitterde oprichter Shannon Watts van de actiegroep Moms Demand Action. Maar net als de NRA vond Sean Davis, mede-oprichter van het rechtse webmagazine The Federalist, Walmarts besluit onbegrijpelijk. ‘Wil Walmart dat zijn klanten en werknemers zich niet kunnen verdedigen tegen potentiële moordenaars?’, vroeg Davis zich af. ‘Goed om te weten.’