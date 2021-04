Amerika reageert op uitspraak in zaak-George Floyd, Oprah: ‘Ik huilde bij elke veroordeling’

Amerikanen verzamelden op straat in Atlanta na de veroordeling van politieagent Derek Chauvin voor de moord op George Floyd. Beeld Getty Images via AFP

De zwarte Democratische senator Cory Booker verwoordde de gevoelens van veel Amerikanen, in het bijzonder van zwart Amerika. ‘Met deze uitspraak is recht gedaan’, twitterde de oud-presidentskandidaat. ‘Ware gerechtigheid zou een land zijn waar George Floyd vandaag nog zou leven.’ Oprah Winfrey, vaak de ‘moeder van Amerika’ genoemd, bekende dat ze in tranen uitbarstte toen ze op televisie keek naar de uitspraak.

‘Ik huilde tranen van geluk bij elke veroordeling die werd uitgesproken', aldus Winfrey in een tweet waarin ze een foto van een jonge George Floyd had geplaatst. ‘Ik ben elk jurylid dankbaar omdat ze gezien hebben en bevestigd hebben wat de hele wereld heeft gezien op die video.’

Vicepresident Kamala Harris, die na de uitspraak samen met president Biden telefonisch sprak met de familie van Floyd, zei dat de uitspraak een flinke stap was maar dat er nog veel zal moeten veranderen in Amerika. ‘Dat er nu recht is gedaan wil niet zeggen dat er gelijke rechten zijn voor iedereen’, aldus Harris. Ze hield het land voor dat racisme nu echt moet worden aangepakt. ‘Het is niet alleen een probleem van zwart Amerika of een probleem van gekleurde mensen', betoogde Harris. ‘Het is een probleem van elke Amerikaan.’

Politiehervormingen

Floyds familie, hun advocaten en activisten voerden direct na de uitspraak de druk op bij politiek Washington, om eindelijk ernst te maken met politiehervormingen en om het omstreden optreden van agenten tegen zwarte Amerikanen aan banden te leggen. ‘Dit vonnis is een keerpunt in de geschiedenis en geeft een duidelijk signaal af over de noodzaak dat politieagenten verantwoording moeten afleggen’, aldus Benjamin Crump, raadsman van de familie.

Biden beloofde de familie dat hij zal vechten voor de snelle aanname van het George Floyd Justice in Policing-wetsvoorstel, dat onder andere het gebruik van de nekklem door agenten verbiedt. De president riep het Congres op de wet aan te nemen. In de Senaat, waar de Republikeinen de helft van de zetels hebben, stuit het wetsvoorstel echter op verzet.

‘Wij kunnen nu niet zeggen dat dit genoeg is’, aldus Biden over Chauvins veroordeling. ‘Ik kan niet ademen’, dat waren de laatste woorden van George Floyd. ‘We kunnen die woorden niet met hem laten sterven. We moeten die woorden blijven horen. We mogen ons niet afwenden. We kunnen niet weglopen.’

Ook oud-president Obama en zijn vrouw Michelle benadrukten dat nu het moment was gekomen voor echte hervormingen en gerechtigheid. Ze riepen de VS op te erkennen ‘dat zwarte Amerikanen elke dag anders worden behandeld’. De Obama’s op Twitter: ‘Te erkennen dat miljoenen van onze vrienden, familieleden en medeburgers in angst leven dat hun volgende confrontatie met de politie de laatste kan zijn.’

George Floyd's family and community deserved for his killer to be held accountable.



Today, they got that accountability.



Always and forever, Black lives matter. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 april 2021

‘Bemoeienis’ met uitspraak

De enige zwarte Republikeinse senator, Tim Scott, sprak van een ‘monumentale dag’. ‘Ik denk dat het vonnis alleen maar bevestigt dat ons rechtssysteem steeds rechtvaardiger wordt’, betoogde de senator. Maar sommige Republikeinen namen aanstoot aan de politieke ‘bemoeienis’ van Biden met het proces. De president sprak zich kort voor de uitspraak uit over de mogelijke veroordeling van Chauvin. ‘Ik bid dat de uitspraak de juiste uitspraak is’, aldus Biden, terwijl de jury nog volop aan het beraadslagen was.

Volgens de Republikeinse senator Ted Cruz had de president ‘op domme wijze’ Chauvin en zijn advocaat de gelegenheid geboden de veroordeling aan te vechten in hoger beroep. Ook in de rechtse media werd Biden hiervoor volop bekritiseerd direct na de uitspraak. ‘De jury heeft gesproken’, aldus de New York Post. ‘Nu is de tijd gekomen voor politici om te doen wat ze tot nu toe niet hebben gedaan: zich verantwoordelijk gedragen. Deze nachtmerrie zal zich voortslepen vanwege hun acties omdat Chauvin waarschijnlijk in hoger beroep zal zeggen dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen.’

President Biden and VP Harris call the Floyd family after the GUILTY verdict! Thank you @POTUS & @VP for your support! We hope that we can count on you for the police reform we NEED in America! ✊🏾 pic.twitter.com/cg4V2D5tlI — Ben Crump (@AttorneyCrump) 20 april 2021

‘Greintje hoop’

In de Washington Post wees columnist Eugene Robinson op de vreemde situatie dat miljoenen Amerikanen opgelucht waren over Chauvins veroordeling en het direct vierden als een grote overwinning. In een land zonder racisme, was zijn betoog, zou de uitspraak helemaal niet zo bijzonder zijn geweest. Robinson: ‘Het had geen open vraag mogen zijn of een politieagent langer dan negen minuten op de nek van een man zou mogen knielen. We hadden gezamenlijke onze adem niet hoeven in te houden vanaf het moment dat werd aangekondigd dat er een vonnis was in het Derek Chauvin-proces tot het moment dat het vonnis werd voorgelezen. Dit zou niet moeten voelen als een overwinning.’

Ook in de Amerikaanse sportwereld, in Hollywood en van oud-politici regende het reacties nadat de jury eruit was. Basketballer LeBron James hield het op Twitter bij slechts één woord, in kapitale letters: ‘VERANTWOORDING’. Zangeres Mariah Carey was opvallend voorzichtiger. ‘Een begin’, twitterde ze. ‘Een klein greintje hoop voor onze toekomst.’ Oud-presidentskandidaat Hillary Clinton zei dat Floyds familie er recht op had dat ‘een moordenaar’ verantwoording moest afleggen. ‘Black lives matter, altijd’, twitterde Clinton.