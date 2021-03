Amerika pakte Huawei keihard aan, nu voelt het Chinese telecombedrijf de pijn van de sancties

Minister van Justitie Matthew Whitaker kondigt aanklachten tegen Huawei aan tijdens een persconferentie in januari 2019. Beeld EPA

De Amerikanen koesteren een diep wantrouwen tegen het Chinese Huawei, dat niet alleen telefoons maakt, maar ook onderdelen voor netwerkapparatuur levert en beheert. In veel landen, waaronder Nederland, wordt een deel van het telefoon- en internetverkeer door apparatuur van Huawei geleid. Volgens de VS zou het bedrijf via zijn netwerken Chinese spionage faciliteren.

Het bedrijf belandde in 2019 op een zwarte lijst: Amerikaanse bedrijven mogen er zonder toestemming geen zaken mee doen. Dat paste in een algehele verharding van de relatie tussen de VS en China, die nog steeds een handelsoorlog voeren. De levering van onderdelen, zoals computerchips, werd in de war geschopt. Doordat ook Google niet meer mag samenwerken met Huawei, moesten de telefoons het ook nog eens stellen zonder de bekende Google-apps.

Dat betekent: geen Google Maps, geen YouTube, geen Gmail, en ook geen Play Store om andere apps gemakkelijk mee te downloaden. Hierdoor is de nieuwe generatie telefoons van Huawei voor de gemiddelde Westerse consument buitengewoon onaantrekkelijk. Volgens marktonderzoeker Gartner verscheepte Huawei in 2020 een kwart minder telefoons dan een jaar eerder.

Gebrekkige beveiliging

Huawei wilde verder een hoofdrol spelen bij de aanleg van de snellere 5G-netwerken, maar veel landen kozen voor andere fabrikanten nadat de Amerikanen hun zorgen hadden geuit en druk uitoefenden op hun bondgenoten. Ook Nederland heeft het bedrijf uitgesloten voor de kern van de 5G-netwerken. Apparatuur van Huawei zit al in de bestaande 3G- en 4G-netwerken.

De effecten van al deze tegenwind zijn inmiddels voelbaar voor Huawei. De omzet daalde in het vierde kwartaal met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder, een unicum voor een bedrijf dat tot nu toe altijd hard groeide. In Europa en de VS kelderde de jaaromzet, met respectievelijk 12,2 en 24,5 procent. Toch hebben de VS het bedrijf niet helemaal op de knieën. Binnen China groeit het telecombedrijf nog steeds hard, mede hierdoor had het een goed eerste halfjaar en steeg de omzet van dat jaar als geheel ten opzichte van 2019 wel iets, met 3,8 procent.

Huawei wijst alle beschuldigingen van spionage overigens van de hand. Bewijs is nooit geleverd. Wel rapporteerde de Volkskrant deze week dat het Chinese bedrijf door gebrekkige beveiliging onbeperkt toegang had tot klant- en facturatiegegevens van miljoenen abonnees van Telfort. Omdat niet werd bijgehouden of informatie werd gekopieerd, iets dat uit veiligheidsoogpunt wel zou moeten, is niet te achterhalen of Huawei dit lek heeft misbruikt. De AIVD waarschuwde moederbedrijf KPN zeker twee keer dat een Chinese spionagegroep klantgegevens in handen had die overeenkwamen met die van KPN.

Ken Hu, topman van Huawei, zei bij de presentatie van de jaarcijfers dat vooral de omzet van telefoons was gedaald, ‘vanwege de oneerlijke sancties die de VS heeft opgelegd’. De Amerikaanse president Joe Biden lijkt tot nu overigens weinig aanstalten te maken om de harde lijn tegen China, ingezet door zijn voorganger Trump, los te laten.

In een eerdere versie van dit artikel stond Nederland Huawei heeft uitgesloten voor de 5G-netwerken. Specifiek geldt dit voor de kern.