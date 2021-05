Amerika krijgt kinderbijslag: ‘Wij profiteren van alles wat Biden doet, maar ik blijf Trump-fan’

In het land waar je hand ophouden al haast een doodzonde is, gaat vanaf juli iets opmerkelijks gebeuren: Amerika krijgt kinderbijslag. Het plan van president Biden is omstreden. Vooral onder Republikeinen. Maar wat vinden gezinnen ervan?

Zesduizend miljard dollar extra wil de Amerikaanse president Joe Biden de komende jaren in zijn land steken – een belangrijke wending in het natie waar de overheid sinds Ronald Reagan altijd als probleem werd gezien en niet als oplossing. In een toespraak tot het Congres vorige week, ter gelegenheid van de eerste honderd dagen van zijn presidentschap, verantwoordde Biden dat als een noodzakelijke injectie om het land weer op te stoten in de vaart der volkeren, door zowel de fysieke als de sociale infrastructuur te repareren en robuuster te maken.

Het is patriottisch populisme, van een soort die in zekere zin vergelijkbaar is met de eerste jaren van de Koude Oorlog, toen president Eisenhower aan het hoofd stond van een grote overheid, die snelwegen bouwde en een atoomprogramma leidde. Toen was de tegenstander de Sovjet-Unie, nu is dat China.

Een belangrijk onderdeel van die ideologische wending is de kinderbijslag, die in juli ingaat. In de VS was er weliswaar een aftrekpost voor mensen met kinderen, maar om daarvan te kunnen profiteren moest je wel minimaal 25 duizend dollar (zo’n 21 duizend euro) verdienen. Het idee van Biden: kinderbijslag die gewoon maandelijks wordt uitgekeerd, of je nou belasting betaalt of niet. Het is een genereuze toelage: elke maand 300 dollar voor kinderen tussen 0 en 6 jaar, elke maand 250 dollar voor kinderen tussen 6 en 17 jaar. De verandering betekent dat 27 miljoen kinderen in arme gezinnen, die voorheen niet (volledig) profiteerden van de kinderbijslag-als-aftrekpost, nu wel het volle pond krijgen. Volgens schattingen wordt de kinderarmoede in één klap gehalveerd.

De nieuwe kinderbijslag is onderdeel van het American Rescue Plan, dat in maart door het Congres werd goedgekeurd. Maar dat plan geldt alleen voor dit jaar. In het American Families Plan, vorige week door Biden gelanceerd, zit geld om de kinderbijslag tot en met 2025 te kunnen uitkeren. Of dat ook wordt goedgekeurd, is aan het Congres.

Wat vinden Amerikaanse gezinnen van deze revolutie?

Jamesha Payne met zoons Tristan, Rylan en William (vlnr). Beeld Rory Doyle

‘Dit is de Mississippi Delta, er zijn niet zo veel banen. En één baan is niet genoeg’

Jamesha Payne (29), met Tristan (8), William (5), en Rylan (4) in Pace, Mississippi

‘In juli komt de kinderbijslag. Dat wordt een geweldige steun, in mijn geval 850 dollar per maand. Ik denk dat we de helft gebruiken voor school en het huishouden, je weet wel, tissues en keukenpapier, en kleding, misschien nieuwe honkbalshirts – de jongens houden echt van honkbal, het is zo mooi om die concentratie in hun ogen te zien te zien als ze aan slag zijn. De andere helft gaat naar het spaarpotje voor hun studie. Ik wil schulden afbetalen, en we moeten het huis repareren. We wonen in een heel oud huis. Het is van hout, er zitten gaten in de vloer en het dak begint te lekken. Twee van mijn kinderen hebben astma. We moeten het zo opknappen dat we erin kunnen wonen.

‘Is het on-Amerikaans om zomaar geld te geven? Als ik naar mijn familie kijk, hier in ons dorp, waar ik geboren ben en we al generaties wonen, maar waar bijna niets is – veel mensen hebben het geld nodig. Sommige van mijn familieleden hebben hun baan verloren door covid. Dit is de Mississippi Delta, er zijn niet zo veel banen, en met de banen die er nog zijn, verdien je maar 8 tot 10 dollar per uur. Eén baan is niet genoeg, twee banen zijn vaak ook niet genoeg als je een gezin hebt. Het is aan de overheid om voor zijn burgers en kinderen te zorgen.

‘Ik was ook ontslagen, maar sinds januari heb ik weer een baan, als opzichter in een farmaceutisch bedrijf. William, mijn man, werkt in de detailhandel. Ik ben tijdens covid weer gaan studeren, bedrijfskunde. Over twee jaar hoop ik klaar te zijn, zodat ik carrière kan maken, ik wil een baan in het management of personeelszaken, en meer gaan verdienen. Maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. Dan is het goed dat de regering bijspringt.’

Brooke Thomas met haar gezin. Beeld Sarah Hoskins

‘Ja, wij profiteren van alles wat Biden doet. Maar ik ben nog steeds een Trump-fan’

Brooke Thomas (36), met Caden Crist (13), Wyatt Crist (8), Maelina Thomas (3), Elijah Thomas (4 maanden) in Ashland, Kentucky.

‘Ik werkte als kapper, mijn man Dane in de kinderopvang, en half maart vorig jaar gingen die allebei dicht. We kregen allebei een uitkering, duizend dollar per maand, daarmee konden we het uitzingen. Drie maanden later bleek ik zwanger – een echte quarantainebaby. Met een kind erbij konden we niet meer met z’n allen in één auto zitten. Dus moesten we in twee keer naar de kerk. Met het extra steungeld dat we vorig jaar kregen, 1.200 dollar voor de volwassenen, 600 dollar voor elk kind, hebben we een grotere auto kunnen kopen. Dat was een grote steun.

‘Het steungeld van januari hebben we gebruikt om creditcardschulden af te lossen. Ik zat bij drie creditcards op maximale schuld, nu sta ik overal weer op nul. We wilden vorig jaar een huis kopen, want we wonen nu in een sociale huurwoning, maar we zijn twee keer afgewezen. Het hielp niet dat Dane werd ontslagen op de dag dat we Elijah kregen, vanwege een ruzie op het werk, daardoor moest de hele hypotheek op mijn naam. De kinderbijslag kunnen we natuurlijk goed gebruiken. Voor dat huis, hopelijk. En de autoverzekering, die is veel duurder geworden.

‘Ik heb op Trump gestemd. Hij zei altijd waar het op stond. Maar ik ben blij dat Biden ons helpt. Ik weet dat veel mensen het geld nodig hebben, tegelijkertijd maak ik me zorgen dat het naar de verkeerde mensen gaat, die het uitgeven aan drugs en drank. Maar de modale Amerikaan heeft het echt nodig, zeker met kinderen. Dat de overheidsschuld groeit, maakt me niet uit. Als je al biljoenen dollars rood staat, maakt het niet meer uit of er wat bijkomt. Dan zeg ik: kom op en help je mensen. Dus ja, wij profiteren zeker van alles wat Biden doet. Maar ik ben nog steeds een Trump-fan.’

Justin Daugherty doet alsof hij zijn jongste zoon het water ingooit. Beeld Lauren Justice

‘Kinderen hoeven wegens geld­gebrek niet meer stress te hebben dan ze al hebben’

Sarah Daugherty (46), Justin (45), Sophia (17), Alison (15), Clayton (13), Bethany (11), Maggie (7) en Reston (5) in Cuba City, Wisconsin

‘We hebben een rundvleesonderneming, we fokken kalveren, maar vorig jaar zijn de prijzen door covid sterk gedaald. De restaurants gingen dicht, en dus nam de vraag naar onze kalveren af. We hadden geen geld meer om eten te kopen. Gelukkig was er een programma, Farmers to Families, dat ons voedselpakketten bezorgde. Melk, aardappelen. Goed eten. En de kinderen kregen nog steeds schoollunch, ook toen ze niet naar school konden. Verder ontvingen we voedselbonnen.

‘Het was een zware tijd, met zes kinderen thuis, die allemaal les op afstand kregen, terwijl wij de boerderij draaiende moesten houden. Gelukkig konden de oudere kinderen de jongere een beetje helpen.

‘Over de kinderbijslag heb ik dubbele gedachten. Voor onze familie komt het neer op 1.550 dollar per maand. Ik heb het er toevallig gisteren met de kinderen over gehad. Hebben we daar recht op? We hebben bewust voor een groot gezin gekozen. Ik wist dat het zwaar zou worden. Ik ben een Republikein, ik verwacht niet dat het Amerikaanse volk betaalt voor de keuze die ik als individu bij mijn volle verstand heb gemaakt. Toch ben ik door de crisis een beetje veranderd, en ben ik meer geneigd steun te accepteren dan twee jaar geleden.

‘Het eerste waar ik het aan zal besteden: technologie. We hebben beter internet nodig. De kinderen moeten laptops hebben. Ik heb er tijdens covid voor 175 dollar eentje gekocht, maar die is oud en langzaam.

‘De Democraten hebben een goed punt: we moeten de kinderen helpen, ze hoeven wegens geldgebrek niet meer stress en zorgen te hebben dan ze al hebben. Maar hoe gaan we dit terugbetalen? Hogere belastingen? Je wilt de bedrijven toch niet uit je land wegjagen. Ik denk dat we toch moeten snijden in excessieve uitgaven. Want ik hoop niet dat het uiteindelijk deze kinderen zijn die de kinderbijslag moeten betalen.’

De familie Benenson buiten hun woning in Brooklyn, New York. Beeld Jackie Molloy

‘Ook voor ons doet een paar honderd dollar extra per maand wonderen’

Jon Benenson (43) en Aileen Monahan (44), Oliver (13), Abe (10) en Finn (6) in Brooklyn, New York

‘De kinderbijslag is een belangrijke vernieuwing. Er was weliswaar een belastingaftrekpost voor ouders met kinderen, maar daarvoor moest je wel geld verdienen en belasting betalen. Deze toelage gaat naar iedereen, ook mensen die geen loon hebben, of te arm zijn om belasting te betalen.

‘De Republikeinen die hiertegen zijn, denken dat mensen niet meer zullen willen werken, als ze alleen maar hun hand hoeven op te houden voor geld. Dat is een misverstand. Dit geld zorgt ervoor dat mensen iets minder krap komen te zitten, zodat ze kunnen ademen. Dat betekent niet dat ze achterover gaan leunen. En hoe ze het geld besteden, is hun keus. Ik houd niet van mensen die zeggen dat het geld niet nuttig wordt besteed, dat het wordt verspild aan drank en drugs. Onzin, de meeste mensen hebben een nuttige bestemming voor extra geld, daar zijn studies naar gedaan.

‘Wij zitten in de luxe positie dat we ons een huis en eten en een auto kunnen veroorloven, maar ook ik weet hoe het voelt om van maandsalaris naar maandsalaris te leven. En ook voor ons doet een paar honderd dollar extra per maand wonderen. Ook in Brooklyn, ook als je relatief rijk bent – de kosten van levensonderhoud zijn hier hoog. Ik zal in elk geval wat schulden afbetalen.

‘Ik heb op Biden gestemd, Aileen heeft op Biden gestemd – we telden de dagen af tot hij zou aantreden. Maar hij heeft ons toch nog verrast. Hij heeft het erg goed gedaan met de vaccinaties, waardoor het virus onder controle is en de economie zich snel zal herstellen. Met het reddingsplan heeft hij echt mensen geholpen te overleven. En de investeringsplannen in infrastructuur en klimaat: hij doet heel veel dat moest worden gedaan. Tot dusver ben ik tevreden.’